Wetter in Bayern am langen Wochenende: Regen und teils Gewitter

Zum verlängerten Wochenende - am Donnerstag ist Fronleichnam - zeigt sich das Wetter in Bayern kühl, wechselhaft und regnerisch: Nach einem zunächst trockenen Start in den Mittwoch müssen sich Menschen im Freistaat nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) vielerorts wieder auf Regen einstellen. Denn ausgehend von einem Tief über der Nordsee erreicht ein Frontensystem Bayern von Westen her.

Heute Vormittag zieht in Franken und im nördlichen Schwaben Regen auf. Ab dem Nachmittag bis in die Nacht zum Donnerstag soll es dort auch vereinzelte Gewitter mit Starkregen um 15 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit und Böen um 60 km/h geben. In der Nacht zum Donnerstag breitet sich der Regen dann auch in anderen Regionen aus.