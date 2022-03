"Frieden für die Ukraine" – Demos in München und Nürnberg

Organisatoren in Nürnberg fordern Öl-Embargo

Zu der Kundgebung auf dem Nürnberger Kornmarkt hatten mehrere Vereine gemeinsam aufgerufen. Es gehe darum, sich für Solidarität mit der Ukraine und gegen die Brutalität des Krieges einzusetzen, hieß es in einer Mitteilung. Darin klagten die Organisatoren die "diktatorische Expansionspolitik" Russlands an, vor der in erster Linie die Ukraine stehe und in zweiter die internationale Unterstützung und Sanktionen.

Sie forderten unter anderem ein sofortiges Öl-Embargo gegen Russland und den vollständigen Ausschluss Russlands aus dem internationalen Bezahlsystem Swift.

Singen für den Frieden am Kornmarkt

Zuvor hatte eine weitere Aktion am Kornmarkt im Zeichen des Friedens stattgefunden: Bei einem "Solidaritätssingen" traten die drei großen Nürnberger Konzertchöre gemeinsam auf: der Hans-Sachs-Chor, der Philharmonische Chor und der Konzertchor des Lehrergesangsvereins.

Sowohl die Veranstaltungen in Nürnberg aus auch die Demonstration in München verliefen friedlich, die überwiegende Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer trug eine FFP2-Maske. In München hatten die Veranstalter darauf auch via Lautsprecherdurchsage hingewiesen.