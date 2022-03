Ukraine-Ticker: 35.000 Zivilisten aus belagerten Städten raus

05.24 Uhr: Hoffnung auf Diplomatie im Ukraine-Krieg

Vor dem mit Spannung erwarteten Außenministertreffen der Ukraine und Russlands haben beide Seiten auch in der Nacht zum Donnerstag im Kriegsgebiet gekämpft. Die Ukraine meldete Beschuss auf mehrere Großstädte, in der Hauptstadt Kiew gab es Fliegeralarm. Für den Vormittag war ein neuer Versuch geplant, bei einer regionalen Feuerpause Menschen aus umkämpften Städten zu retten. Hoffnung ruhte aber vor allem auf dem ersten hochrangigen Gespräch beider Seiten seit Kriegsbeginn.

05.13 Uhr: Australien stockt Streitkräfte um ein Drittel auf

Australien stockt vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine seine Streitkräfte auf. Australien werde bis 2040 rund 38 Milliarden australische Dollar (rund 25 Milliarden Euro) investieren, um die Verteidigungskräfte um ein Drittel aufzustocken, damit das Land "in einem zunehmend unsicheren globalen Umfeld" sicher bleibt, sagt Ministerpräsident Scott Morrison. Durch den Ausbau steige die Zahl der Streitkräfte auf 80.000, so viele wie seit dem Vietnam-Krieg nicht mehr. Verteidigungsminister Peter Dutton erklärt, es sei von entscheidender Bedeutung, die Verteidigungskapazitäten Australiens zu erhöhen, um das Land zu einem "glaubwürdigen Partner" der Vereinigten Staaten, Großbritanniens und der Nato zu machen. "Wenn wir uns auf sie verlassen wollen, müssen sie sich auf uns verlassen können."

05.03 Uhr: Großbritannien fordert alle G7-Staaten zum Verzicht auf russisches Öl und Gas auf

Die britische Außenministerin Liz Truss hat alle G7-Staaten zum Verzicht auf russische Energie-Importe wegen des Kriegs in der Ukraine aufgefordert. Die großen Industriestaaten müssten "die Nutzung von russischem Öl und Gas zu beenden", sagte Truss während ihres USA-Besuchs am Mittwoch. Sie forderte, die Sanktionen gegen Russland zu "verdoppeln". Großbritannien und die USA hatten angekündigt, russische Energielieferungen künftig zu verbieten. Widerspruch kam von der französischen Umweltministerin Barbara Pompili. "Die Europäische Union importiert 40 Prozent ihres Gases aus Russland und zwischen 20 und 30 Prozent ihres Öls, während die USA beim Öl bei 8 Prozent liegen und kein russisches Gas importieren", sagte sie in New York. "Man kann nicht in fünf Minuten von 40 Prozent auf nichts kommen." Ähnlich hatte sich bereits die Bundesregierung geäußert.

05.00 Uhr: Selenskyj betont vor Friedensgesprächen Kompromissbereitschaft

Vor den Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew über eine mögliche Friedenslösung heute hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Kompromissbereitschaft betont. In jeder Verhandlung sei sein Ziel, den Krieg mit Russland zu beenden. Und er sei auch bereit zu bestimmten Schritten, sagte Selenskyj der "Bild"-Zeitung vor dem Treffen seines Außenministers Dmytro Kuleba und des russischen Außenamtschefs Sergej Lawrow in der Türkei. Man könne Kompromisse eingehen, diese dürften aber nicht der Verrat seines Landes sein, betonte Selenskyj, ohne Details zu nennen.

04.57 Uhr: Selenskyi wirft Russland Völkermord vor

Nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymy Selenskyi ist der Angriff auf ein Kinderkrankenhaus in der Hafenstadt Mariupol ein Beleg für einen Völkermord Russlands in der Ukraine. Die Bombardierung des Kinderkrankenhauses sei "ein Beweis dafür, dass ein Völkermord an den Ukrainern stattfindet", sagt Selenskyi in einer Fernsehansprache."Was ist das für ein Land, die Russische Föderation, das Angst vor Krankenhäusern hat, Angst vor Entbindungskliniken hat und sie zerstört?" Der Sprecher des Kremls, Dmitri Peskow, sagt auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters: "Die russischen Streitkräfte schießen nicht auf zivile Ziele."

04.38 Uhr: US-Repräsentantenhaus billigt Haushalt mit milliardenschweren Ukraine-Hilfen

Das US-Repräsentantenhauses verabschiedet den 1,5 Billionen Dollar schweren Bundeshaushalt, der 13,6 Milliarden Dollar an Hilfen für die Ukraine vorsieht. Nun muss der Senat zustimmen, bevor an diesem Freitag die Finanzierung der US-Behörden ausläuft und es nicht zum sogenannten Shutdown kommt, einem Stillstand in der Verwaltung.

04.36 Uhr: US-Vizepräsidentin Harris zu Gesprächen in Warschau

US-Vizepräsidentin Kamala Harris führt am Donnerstag bei einem Besuch in der polnischen Hauptstadt Warschau Gespräche mit Staatschef Andrzej Duda und Regierungschef Mateusz Morawiecki. Die Stellvertreterin von US-Präsident Joe Biden will dem östlichen Nato-Partner dabei angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine den Beistand der USA zusichern. Wichtiges Thema der Gespräche dürfte auch die mögliche indirekte Lieferung von polnischen Kampfflugzeugen des Typs MiG-29 an die Ukraine sein.

04.30 Uhr: Bundesbildungsministerin möchte geflüchtete Lehrer an Schulen bringen

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger möchte geflüchtete Lehrerinnen und Lehrer aus der Ukraine an Schulen und Kitas in Deutschland arbeiten lassen. Russlands Präsident Wladimir Putin zwinge Frauen und Kinder auf die Flucht, die nun verstärkt in Deutschland ankämen, sagte die FDP-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Für geflüchtete Kinder und Jugendliche würden ausreichend Kita- und Schulplätze benötigt. Es brauche eine schnelle Lösung. "Dabei werden sicher auch geflüchtete ukrainische Lehrkräfte helfen wollen und können", sagte Stark-Watzinger.

04.24 Uhr: Kontakt zu zweitem AKW in der Ukraine abgebrochen

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat nach Tschernobyl auch die Verbindung zum größten europäischen Atomkraftwerk in der Ukraine, Saporischschja, verloren. IAEA-Chef Rafael Grossi teilte am Mittwoch mit, dass die Datenverbindung zu den Überwachungsgeräten in Saporischschja ausgefallen sei. Russische Truppen hatten Saporischschja vergangene Woche angegriffen und eingenommen. Dabei wurde ein Brand auf dem Kraftwerksgelände ausgelöst. Der Grund für den Verbindungsabbruch sei noch unklar, erklärte die Behörde weiter. Zuvor hatte die IAEA gewarnt, dass sie die Verbindung zu den Überwachungssystemen in der ebenfalls von russischen Truppen eroberten Atomruine von Tschernobyl verloren habe. Später teilte die Behörde mit, dass sie von der Ukraine die Information erhalten habe, dass es einen Stromausfall gegeben hatte. Sie sehe "in diesem Fall keine kritischen Auswirkungen auf die Sicherheit".

03.51 Uhr: Behörden: Drei Fluchtkorridore aus ukrainischer Region Sumy geplant

Für Donnerstag sind einem ukrainischen Behördenvertreter zufolge drei Fluchtkorridore zur Evakuierung von Menschen aus der Region Sumy im Nordosten des Landes geplant. Diese führten aus den Städten Trostjanez, Krasnopillja und Sumy jeweils in Richtung der zentralukrainischen Stadt Poltawa, teilte der Chef der Gebietsverwaltung von Sumy, Dmytro Schywyzkyj, in der Nacht zu Donnerstag im Nachrichtenkanal Telegram mit. Der Beginn der Waffenruhe für die betreffenden Routen sei für 8.00 Uhr MEZ geplant. Schywyzkij zufolge habe man noch andere Orte der Region für Fluchtkorridore eingereicht, diese allerdings noch nicht bestätigt bekommen.

03.51 Uhr: Hunderte fliehen aus Vororten von Kiew

Hunderte Ukrainer haben ihre von russischen Truppen besetzten Heimatorte außerhalb von Kiew verlassen. Das ukrainische Innenministerium teilte mit, bei den Evakuierungsaktionen am Mittwoch seien 700 Einwohner der Orte Worsel und Irpin in Sicherheit gebracht worden. Aus drei anderen Vororten der Hauptstadt sei die Flucht nicht möglich gewesen. Reporter der Nachrichtenagentur AP sahen, wie sich lange Kolonnen von Autos, einige von ihnen mit weißen Flaggen, und Busse die Straßen entlang schoben. Einige der Flüchtenden sagten, sie hätten seit Tagen nicht gegessen.

03.30 Uhr: Westliche Bierbrauer ziehen sich wegen Ukraine-Krieg aus Russland zurück

Weitere internationale Bierbrauer und Unterhaltungskonzerne ziehen sich wegen des Ukraine-Kriegs aus Russland zurück. Die weltweit zweitgrößte Brauerei teilte am Mittwoch mit, Produktion, Werbung und Verkauf seiner Marken in Russland zu beenden. Dies geschehe in Reaktion auf "anhaltende Kriegseskalation". Vergangene Woche hatte Heineken bereits neue Investitionen sowie Exporte nach Russland gestoppt. Das Unternehmen sei "schockiert und traurig" angesichts der Lage in der Ukraine, erklärte Heineken-Chef Dolf van den Brink. Er sprach von einem "unprovozierten und zutiefst ungerechtfertigten" Angriff. Heineken beschäftigt in Russland 1800 Menschen und ist dort nach eigenen Angaben der drittgrößte Bierproduzent. Auch Heinekens Konkurrent Carlsberg, der viertgrößte Bierbrauer der Welt, will die Produktion und den Verkauf in Russland einstellt

03.26 Uhr: Rio Tinto zieht sich aus Russland zurück

Der Bergbauriese Rio Tinto zieht sich infolge des russischen Einmarschs in der Ukraine aus Russland zurück. "Rio Tinto ist dabei, alle Geschäftsbeziehungen zu russischen Unternehmen zu beenden", sagt ein Konzern-Sprecher. Auf Nachfrage von Reuters antwortet Rio zunächst nicht, ob weiterhin russischer Brennstoff und andere Produkte über Dritte bezogen werden. Zuvor hieß es aus Führungskreisen, dass Rio nach alternativen Brennstoffquellen für seine mongolischen Kupferbetriebe in Oyu Tolgoi suche, aber nicht glaube, dass es den Kauf aus Russland ganz einstellen könne.

02.50 Uhr: Ukrainische Behördenvertreter melden Beschuss mehrerer Städte

Ukrainische lokale Behördenvertreter haben in der Nacht zu Donnerstag aus mehreren Städten Beschuss gemeldet. Russische Flugzeuge hätten die Umgebung der nordostukrainischen Großstadt Sumy bombardiert, schrieb der Chef der Gebietsverwaltung von Sumy, Dmytro Schywyzkyj, auf Telegram. In der Stadt Ochtyrka südlich von Sumy seien erneut Wohngebiete beschossen worden. Es gebe zudem Informationen, dass dort auch eine Gasleitung getroffen worden sei. Der Bürgermeister der südukrainischen Stadt Mykolajiw berichtete ebenso von Beschuss durch Mehrfachraketenwerfer, aus nördlicher Richtung kommend. «Entweder sie testen die Robustheit unserer Kontrollpunkte, oder sie bereiten sich auf eine Offensive vor», sagte Bürgermeister Olexandr Senkewitsch in einem Live-Video auf Facebook. Er rief die Menschen dazu auf, im Keller zu übernachten. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

02.16 Uhr: Selenskyj: 35.000 Zivilisten am Mittwoch aus umkämpften Städten gebracht

Mindestens 35.000 Zivilisten sind am Mittwoch nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj aus von russischen Truppen belagerten Städten in Sicherheit gebracht worden. In einer Videoansprache sagte Selenskyj in der Nacht zum Donnerstag, dass drei humanitäre Korridore es den Bewohnern ermöglicht hätten, die Städte Sumy im Nordosten, Enerhodar im Südosten und Gebiete um die Hauptstadt Kiew zu verlassen.

02.06 Uhr: Biden spricht vor Vermittlungsgesprächen in der Türkei mit Erdogan

US-Präsident Joe Biden will nach Angaben des US-Präsidialamts am Donnerstag mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan über die jüngsten Entwicklungen im Ukraine-Krieg telefonieren. Erdogan hatte angeboten, als Vermittler zwischen der Ukraine und Russland zu fungieren. Ein erstes Treffen auf Regierungsebene seit Ausbruch der Kämpfe ist nach türkischen und russischen Angaben zwischen den Außenministern aus Kiew und Moskau, Dmytro Kuleba und Sergej Lawrow, für Donnerstag in Antalya angesetzt.

02.00 Uhr: DIW-Chef Fratzscher - "Ukraine-Krieg für Finanzpolitik ein Dammbruch"

DIW-Chef Marcel Fratzscher fordert die Bundesregierung auf, das Ziel der Schuldenbremse angesichts des Krieges in der Ukraine für die kommenden Jahre aufzugeben. "Der Ukraine-Krieg ist für die deutsche Finanzpolitik ein Dammbruch, denn dadurch wird eine Einhaltung der Schuldenbremse für die kommenden Jahre unmöglich sein", sagt Fratzscher der Zeitung "Rheinische Post". "Die Bundesregierung kann weiterhin versuchen, über den Aufbau von Rücklagen und Schattenhaushalten die Schuldenbremse zu umgehen. Sie sollte sich nun ehrlich machen und eingestehen, dass die Staatsverschuldung in den kommenden Jahren deutlich wird steigen müssen." Die Bewältigung der Corona-Pandemie und des Krieges werden genauso riesige Summen von staatlichem Geld erfordern wie die ökologische und digitale Transformation der deutschen Wirtschaft. Die Bundesregierung dürfe nicht den Fehler der Vergangenheit wiederholen und das Land kaputt sparen, indem essenzielle öffentliche Investitionen in Sicherheit, Klimaschutz, Bildung, Gesundheit und Digitalisierung auf die lange Bank geschoben werden. "Eine Reform der Schuldenbremse ist daher überfällig und sollte nun dringend umgesetzt werden."

01.51 Uhr: Blinken und Kuleba beraten über zusätzliche Hilfe für die Ukraine

US-Außenminister Antony Blinken und der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba haben nach Angaben des US-Außenministeriums in einem Telefonat über zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen und humanitäre Unterstützung für die Ukraine gesprochen. Es sei auch um Russlands "skrupellose Angriffe auf Wohngebiete" gegangen, teilt das Ministerium mit. Russland bezeichnet sein Vorgehen in der Ukraine als militärischen Sondereinsatz.

01.01 Uhr: Entwicklungsministerin Schulze befürchtet neue Hungersnöte

Entwicklungsministerin Svenja Schulze hält es für möglich, dass der Krieg in der Ukraine zu neuen Hungersnöten führt. "Die Nahrungsmittelpreise waren schon in den letzten Monaten sehr hoch. Nun kommt noch dazu, dass sich zwei der größten Agrarexporteure der Welt im Krieg befinden. Dadurch wird der Markt weiter verunsichert", sagt die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dies bedrohe auch die politische Stabilität in vielen importabhängigen Ländern. Einzelne Staaten diskutierten jetzt Exportstopps. "Solche zusätzlichen Bedrohungen der weltweiten Agrarmärkte müssen unbedingt vermieden werden, sonst drohen weitere Hungersnöte." Außerdem müssten besonders betroffene Partnerländer direkt unterstützt werden.

00.23 Uhr: IWF bewilligt 1,4 Milliarden Dollar für Ukraine

Der Exekutivrat des Internationalen Währungsfonds (IWF) genehmigt die Notfinanzierung in Höhe von 1,4 Milliarden Dollar für die Ukraine. "Die russische Militärinvasion in der Ukraine hat zu einer massiven humanitären und wirtschaftlichen Krise geführt", sagt die geschäftsführende Direktorin des IWF, Kristalina Georgiewa. Die Hilfen sollen dringende Ausgaben decken und die wirtschaftlichen Auswirkungen der russischen Militärinvasion mildern. Nach Beendigung des Krieges werde die Ukraine wahrscheinlich weitere "umfangreiche Unterstützung" benötigen.