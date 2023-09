Foto mit Rassistengruß: Bischof spricht von "Rufschädigung"

Auf dem sozialen Netzwerk X (vormals Twitter) kursiert ein Foto mit dem Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer in der Nähe eines Demonstranten, der eine rassistische Geste zeigt. Der Bischof bezeichnete dies nun als "gezielte Rufschädigung". Das Bistum spricht von einer "Diskreditierung des Bischofs mit unlauteren Mitteln". Voderholzer hatte am Samstag am "Marsch für das Leben" in Berlin teilgenommen, einer Demonstration gegen Schwangerschaftsabbrüche. Der Demonstrant habe sich mit einer Begleiterin "an unsere Seite geschlichen, gleichwohl wir die Positionen beim Marsch permanent wechselten". Ob Voderholzer auch künftig an der Veranstaltung teilnimmt, ist unklar.

Bistum: Foto grenzt an "Rufmord"

Bereits am Sonntag hatte sich das Bistum ausdrücklich "nicht nur vom Foto, sondern in gleichem Maße von dem darin transportierten, rechtsextremen Inhalt" distanziert. Ein Mann in der Nähe des Bischofs hatte auf dem Foto den sogenannten White-Power-Gruß in die Kamera gezeigt. Das Zeichen wird von der extremen Rechten verwendet, im Sinne von weißer Vorherrschaft. Davon habe Voderholzer nichts mitbekommen. "Es besteht bei öffentlichen Veranstaltungen immer die Gefahr, dass Menschen andere für ihre schändlichen Zwecke missbrauchen", so das Bistum.

Auf die Frage hin, ob der Bischof nach dieser Aktion auch künftig noch bei der Demonstration mitlaufen will, sagte ein Bistums-Sprecher, man wolle am Dienstag über mögliche Konsequenzen in einem Gespräch entscheiden.

Teilnahme an Aktion für Voderholzer "großes Anliegen"

Voderholzer nimmt an der Demonstration gegen Abtreibung und aktive Sterbehilfe bereits seit 2015 regelmäßig teil. Dies sei dem Bischof "ein großes Anliegen", teilte das Bistum mit.

Allerdings gibt es seit Jahren Kritik, weil unter anderem Organisationen aus dem rechten Spektrum zur Teilnahme aufrufen. Auch am Wochenende gab es deshalb Protestkundgebungen gegen die Veranstaltung, die in Berlin und erstmals auch in Köln stattgefunden hatte.

Voderholzers Teilnahme hatte das Bistum am Wochenende auch auf X gegen Kritik anderer Nutzer wegen des Fotos verteidigt: "Waren Sie schon einmal auf einer Demonstration? Kannten Sie ausnahmslos jeden, der da mitgelaufen ist?", hieß es in Antworten auf kritische Kommentare. "Hätten Sie für jeden Teilnehmenden die Hand ins Feuer legen können, dass er eine gute Gesinnung hat?"