Flugzeugabsturz: Wrack der vermissten Cessna bei Sölden gefunden

Am Samstag wurde es als vermisst gemeldet, jetzt gibt es Gewissheit: Ein Kleinflugzeug, das von Italien nach Bayern unterwegs war, ist über den Alpen abgestürzt. Wie die Tiroler Landespolizei bestätigt, hat die Besatzung eines Polizeihubschraubers das Wrack der Maschine am Dienstagmittag entdeckt, und zwar am Schrankarkogel, einem Berg in den Stubaier Alpen, bei Längenfeld nordöstlich von Sölden. Die Maschine sei völlig zerstört, heißt es bei der Polizei.

Unglücksursache noch nicht geklärt

Laut der österreichischen Polizei sind derzeit Einsatzkräfte der Alpinpolizei unterwegs zur Absturzstelle, um dort die Ermittlungen aufzunehmen. Möglicherweise würden auch Mitarbeiter des Landeskriminalamtes hinzugezogen. Zu klären sei die Unglücksursache und ob sich nur der Pilot an Bord der Maschine befand.

Flugzeug-Wrack sehr hoch gesichtet

Der Schrankarkogel ist über 3.300 Meter hoch, das Wrack sei auf einer Höhe von deutlich über 2.500 Metern gesichtet worden, so die Landespolizei. Die Maschine war am vergangenen Samstag in Italien gestartet und auf dem Weg zu einem bayerischen Flugplatz. Ob der Pilot den Flugplatz in Bad Wörishofen ansteuern wollte, wie es in Medienberichten heißt, dazu äußerte sich der Sprecher der Landespolizei Tirol bislang nicht.