Behälter für "Geocache" legt Skigebiet an der Kanzelwand lahm

Wegen eines verdächtigen Gegenstandes hat die Polizei am Ostersonntag die Bergstation der Kanzelwandbahn sowie die angrenzende Zwerenalpbahn in Österreich evakuiert. Das grenzübergreifende Skigebiet "Fellhorn-Kanzelwand" verbindet Oberstdorf mit dem Kleinwalsertal.

Skifahrer hatten beobachtet, wie ein etwa 15 Zentimeter langer, rohrähnlicher schwarzer Gegenstand an einem Skiständer hinter der Liftstation der Zwerenalpbahn angebracht wurde. Der Gegenstand war mit schwarzem Klebeband umwickelt und mit Magneten an dem Skiständer befestigt. Daraufhin brachte die Polizei die Menschen in Sicherheit und forderte Spezialkräfte an, um den Gegenstand zu untersuchen. Der stellte sich schließlich als völlig harmloser "Geocache" heraus, eine Art "Schatzkiste", die mittels GPS-Daten gesucht werden kann.

Beim sogenannten "Geocaching" werden kleine Behälter versteckt, damit sie über im Internet veröffentlichte geografische Daten gesucht werden können. Wird das Versteck gefunden, kann man sich meist in ein kleines Logbuch eintragen und eine Kleinigkeit aus der Kiste oder Box entnehmen.

Entschädigung für betroffene Skifahrer

Schon mehrfach hat "Geocaching" in der Vergangenheit für Aufregung gesorgt, entweder weil Menschen auf der Schatzsuche Diebesgut entdeckten oder die versteckten Kästchen selbst mit Sprengsätzen verwechselt wurden und größere Polizeieinsätze auslösten. Zuletzt nun an der Kanzelwand.

Für Wintersportler, die wegen dieses Vorfalls ihren Skitag im Skigebiet der Kanzelwand nicht fortführen konnten, gibt es eine Entschädigung. Sie können sich nach Angabe der "Oberstdorf Kleinwalsertal-Bergbahnen" an der Kasse der Kanzelwand kostenfrei einen neuen Tagespass für die aktuelle Saison abholen.

Polizei in Österreich ermittelt

Die österreichische Polizei leitete Ermittlungen zum Vorfall ein und sucht nun nach der Person, die den Geocache am Skiständer angebracht hat. Ob der Geocacher für den Einsatz aufkommen muss, ist noch unklar.