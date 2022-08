Feuer auf Bauernhof bei Freising - Flugverkehr beeinträchtigt

Der Brand auf einem Bauernhof in Eggertshofen bei Freising hatte vorübergehend auch Auswirkungen auf den Betrieb am nahen Flughafen München. Um dem Rauch möglichst auszuweichen, wurde der Flugbetrieb zeitweise etwas umorganisiert: Alle Starts wurden über die Nordbahn abgewickelt, alle Landungen über die Südbahn. So konnten die Maschinen den größtmöglichen Abstand zur Brandstelle einhalten. Für die Passagiere in den Flugzeugen hat es keinen großen Unterschied gemacht, sie dürften von den Änderungen bei den Abläufen nicht viel gemerkt haben.

Warnung wegen dichtem Rauch

Die Polizei gab zwischenzeitlich eine Warnung heraus: Fenster und Türen sollten im Freisinger Ortsteil Eggertshofen geschlossen bleiben - auch wenn Messungen der Feuerwehr ergeben hätten, dass sich "keine gefährlichen Stoffe in der Luft" befinden.