Zwei Verletzte und hoher Schaden nach Brand im Kreis Kelheim

Großeinsatz für die Feuerwehr in Saal an der Donau im Kreis Kelheim. Dort war in einem Wohn- und Geschäftshaus Feuer ausgebrochen. Der starke Rauch verletzte zwei Einsatzkräfte. Der Schaden ist enorm: bis zu eine Million Euro wird geschätzt.