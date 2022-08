Falsch entsorgte Spraydosen entfachen Feuer in Müllfahrzeugen

Im Landkreis Main-Spessart sind zwei Müllfahrzeuge bei der Leerung von Metallcontainern an Wertstoffsammeleinheiten in Brand geraten. Wahrscheinlich ist das Feuer jeweils wegen nicht vollständig entleerter Spraydosen ausgebrochen, so die Abfallberatung im Landratsamt.

Spraydosen in Schadstoffsammelstelle entsorgen

Die Müllexperten appellieren deshalb in einer Pressemeldung: Spraydosen müssen immer ordnungsgemäß entsorgt werden und bei der mobilen Schadstoffsammlung oder an der ständigen Schadstoffsammelstelle an der Kreismülldeponie in Karlstadt abgegeben werden.

Ein Funke reicht: Spraydosen können sich entzünden

Spraydosen enthalten Treibgas, aber auch die anderen Bestandteile in der Spraydose könnten sich beim Verpressen im Fahrzeug durch einen Funken entzünden. Dafür reichen schon geringe Restbestände der einzelnen Komponenten aus, heißt es in der Meldung aus dem Landratsamt.

Brandgefahr: Lithium-Batterien und Helium

Elektrogeräte mit Lithium-Batterien oder Lithium-Ionen-Akkus werden bei unsachgemäßer Entsorgung ebenfalls zur Gefahr. Daher sollten unbedingt die Entsorgungshinweise beachtet werden. Dies gelte auch für Behältnisse mit dem Ballongas Helium.