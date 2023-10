Flüchtlings-Hotspot Penzing: Bürgermeister schlägt Alarm

Der Penzinger Bürgermeister Peter Hammer (CSU) sieht seine Gemeinde bei der Aufnahme von Flüchtlingen an der Belastungsgrenze angelangt. 600 Menschen leben aktuell in den Kasernengebäuden auf dem ehemaligen Fliegerhorst, der Kernort der Gemeinde Penzing hat rund 2.500 Einwohner. Seine Verwaltung, vor allem die Meldebehörde, sei überlastet, sagt Hammer. Eltern klagten, der Lernfortschritt ihrer Kinder in der Penzinger Grundschule werde durch Schülerinnen und Schüler ohne Deutschkenntnisse behindert.

Polizei verneint gestiegene Kriminalität

Auch die Unzufriedenheit in der Bevölkerung werde immer stärker spürbar. Gerüchte über Pöbeleien, auch Handgreiflichkeiten etwa auf Spielplätzen durch geflüchtete Menschen und zahlreiche Diebstähle im Supermarkt machen die Runde. Zwar teilt die zuständige Polizeiinspektion Landsberg auf BR24-Anfrage mit, dass – außerhalb des Fliegerhorsts – nicht auffällig viele Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten angezeigt werden. Bürgermeister Hammer beklagt trotzdem, dass viele der Flüchtlinge im Ort etwa nicht wüssten, "wie man sich benimmt" oder "wie wir mit Müll umgehen".

Schulamt nennt Situation "herausfordernd"

An Zahlen festmachen lässt sich, dass an der Penzinger Grundschule 25 ukrainische Kinder auf drei Klassen aufgeteilt wurden. Zusätzlich wurde eine Deutschklasse mit 20 Kindern anderer Nationalitäten eingerichtet. Das Schulamt Landsberg nennt die Situation "herausfordernd". Noch mehr Kinder dürften es nicht mehr werden in Penzing, damit die Situation noch handhabbar bleibe.

Erschwerte Integration

Auch der Helferkreis Asyl beobachtet die Lage mit Sorge. Die 60 Flüchtlinge vor allem aus Afrika im Jahr 2015 habe man in Penzing noch gut integrieren können. "Das sind heute Leute, die arbeiten und zahlen Steuer und damit auch meine Rente", sagt Hans-Hermann Brambach vom Helferkreis. Heute leben zehnmal so viele Menschen allein auf dem Fliegerhorst – das erschwere die Integrationsarbeit sehr. "Wenn ich 600 Flüchtlinge habe in einer Unterkunft, dann kenne ich nur noch einen kleinen Teil davon", sagt Brambachs Mitstreiterin Irmengard Stengele. "Und wenn ich Unbekannte anspreche, bringtdas meistens nichts." Auch, wenn es etwa drum gehe, jemanden zu überzeugen, sein Bier nicht am Rand eines Spielplatzes zu trinken.

"Nur wenige hätten Verständnis, wenn wir Schulturnhallen nutzen würden"

Eine Entspannung der Lage ist aktuell nicht in Sicht: In den letzten Monaten kamen jeweils über hundert Menschen neu im Landkreis an, Tendenz steigend. In den Gebäuden auf dem ehemaligen Fliegerhorst hätten theoretisch nochmal so viel Platz, wie dort bereits sind. Diesen Platz Landrat Thomas Eichinger (CSU) auch nutzen. "Ich glaube, dass nur wenige Verständnis dafür hätten, wenn wir jetzt Schulturnhallen nutzen, solange es noch Gebäude gibt, die auch nutzbar sind und die leer stehen", sagte er BR24.