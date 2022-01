Penzinger Fliegerhorst: ADAC und Filmstudios statt Intel

Bis zum 31.12.2021 hätte sich der US-Konzern Intel entscheiden wollen, wo er seine Mega-Halbleiterfabrik bauen wird. Neben Penzing im Landkreis Landsberg am Lech sollen auch Dresden und Magdeburg in der engeren Auswahl sein. Auf Nachfrage des BR-Studios Landsberg heißt es jedoch aus dem Ministerium, es gebe keinerlei Neuigkeiten. Und auch der Chiphersteller Intel gibt keine Auskünfte. Eine Sprecherin sagte am Telefon, sie könne weder sagen, ob der Standort Penzing noch im Rennen sei, noch ob ein anderer Standort favorisiert würde.

Gemeinde glaubt nicht mehr an Intel-Ansiedelung

Penzings Bürgermeister Peter Hammer sagte dem BR-Studio Landsberg, er glaube, dass andere Bundesländer die Nase vorn hätten. "Davon ausgehend, dass zeitnah entschieden werden soll, müsste meines Erachtens sehr viel mehr Aktivität beziehungsweise Kommunikation zu vernehmen sein – davon ist jedoch nichts zu bemerken."

Nie nur auf Intel verlassen

Die Planungen, wie es mit dem Fliegerhorst – unabhängig von Intel – weitergehen könnte, waren ohnehin nie ausgesetzt. Und jetzt tut sich was auf dem Gelände. Neben dem ADAC, der schon seit 2018 mit seinem Testzentrum auf dem ehemaligen Militärflugplatz ist und auch weiterhin bleibt, sind Anfang Januar die "Penzing Studios" eingezogen. Das sind hochmoderne, digitale Filmstudios. Sie haben zunächst zwei Hallen gemietet.

Innovationscampus statt Intel

Bürgermeister Peter Hammer sagte dazu, das sei ein sehr guter Startschuss in die sogenannte "Zwischennutzungsphase" – bestenfalls könnte über diese beiden Unternehmen ein "Innovationscampus der Zukunft" auf dem ehemaligen Fliegerhorst entstehen. In Penzing wird einiges passieren, aber wohl ohne Intel.