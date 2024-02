Faschingsendspurt am Rosenmontag und Faschingsdienstag

Umzüge gibt es auch am Rosenmontag nochmal in Niederbayern: In Simbach bei Landau und in Rotthalmünster - hier beim großen Faschingsumzug über den "Münsterer" Marktplatz, einer der schönsten Züge im ganzen Rottal. Alle Faschingsvereine aus der Region beteiligen sich an dem Gaudiwurm. "Wir sind stolz drauf, dass wir weniger sogenannte 'Saufwagen', sondern mehr Mottowagen und ganz, ganz viele Fußgruppen aus den Nachbarorten dabei haben", sagt Andreas Hausner vom Präsidium der Narrhalla Rotthalmünster. Ein Höhepunkt ist der Auftritt einer Schäfflergruppe aus Bad Griesbach, die bekanntlich nur nur alle sieben Jahre ihren traditionellen Tanz dem Publikum zeigt.

Der Faschingszug beginnt um 14 Uhr. Danach geht es nahtlos über zur großen Show mit Gardetänzen und einer großen Rosenmontagsparty - beides in der Rottalhalle in Rotthalmünster.

Faschingstreiben mit der Tollemogei

In Geisenhausen bei Landshut beginnt schon am Montagvormittag das Faschingstreiben der Tollemogei auf dem Marktplatz. Hier wird ab 12 Uhr allerhand geboten sein. Ein breites Angebot an Imbiss-, Getränke- und Süßigkeitsständen ist im Geisenhausener Ortskern angesiedelt, damit sich große und kleine Faschingsfreunde für die folgenden Feierstunden stärken können. Von der Bühne aus wird ein Disco-Team mit buntem Partymusikmix für familienfreundliche Faschingsstimmung sorgen. Nach dem Umzug geht das Programm auf der Marktplatzbühne mit Live-Musik bis in den Spätnachmittag weiter.

In der Oberpfalz steigt am Abend der Rosenmontagsball in Vohenstrauß in der Stadthalle.

Endspurt am Faschingsdienstag

Der Chinesenfasching in Dietfurt im Kreis Neumarkt hatte seinen großen Umzug schon, am Dienstagabend wird hier aber nochmal gefeiert - und zwar der Faschingskehraus in den Gaststätten. Dazu gehört auch, um Mitternacht am Chinesenbrunnen eine lebensgroße Puppe zu verbrennen und den Fasching zu beerdigen.

Am Faschingsdienstag ist auch in Reichenbach im Kreis Cham einiges los. Ab 14 Uhr ziehen Wagen und Fußgruppen durch den Ort, von Kienleiten Richtung Kloster. Nach dem Umzug findet ein buntes Faschingstreiben statt. Auch durch Neukirchen beim Heiligen Blut zieht an Faschingsdienstag ein Umzug. Los geht's um 14 Uhr. Ebenfalls im Kreis Cham ist am Faschingsdienstag die Althistorische Rötzer Fasenacht. Gefeiert wird am Dienstagnachmittag mit einem Standkonzert am Marktplatz, ab 14 Uhr zieht dann ein großer Faschingszug durch den Ort, anschließend ist Party und gegen Abend der Kehraus im Fürstenkasten mit freiem Eintritt.

Durch Wenzenbach im Landkreis Regensburg zieht am Faschingsdienstag ebenfalls ein Umzug, ab 14.14 Uhr gehts vom Sportplatz durch den Ort und wieder zurück. Auch Sarching feiert am Dienstag mit einem Faschingszug ab 12 Uhr das "Finale dahoam".

Endspurt auch in Pfreimd im Kreis Schwandorf: Um 13.15 Uhr setzt sich hier am Dienstag der Gaudiwurm in Bewegung.

Und in Niederbayern sind am Dienstag der größte Faschingsumzug der Hallertau in Pfeffenhausen sowie der Faschings-Gillamoos in Abensberg. Eine Partyband und ein DJ heizen dem närrischen Publikum ein. Auftakt der großen Party ist der Einzug von der Bahnhofstraße in die Altstadt um 13.33 Uhr. Auf der Bühne gibt's außerdem Gardetanz, die besten Kostüme werden mit Preisen prämiert. Ebenfalls im Kreis Kelheim bietet am Dienstag zum Beispiel der Markt Painten einen Faschingsumzug.