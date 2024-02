Dietfurt verzichtet auf Yellow Facing beim Chinesenfasching

Drachen statt gelber Gesichter sollen in diesem Jahr für den Chinesenfasching in Dietfurt an der Altmühl im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz werben. Damit reagiert die Kleinstadt nach eigenen Angaben auf Vorwürfe aus den vergangenen Jahren, die Veranstaltung sei unter anderem wegen des sogenannten "Yellow Facings" - also gelb geschminkter Gesichter - nicht mehr zeitgemäß.

Stadt will "Schärfe aus der Diskussion nehmen"

Bereits zum Auftakt der Faschingssaison im November hatte Bürgermeister Bernd Mayr (Freie Wähler) Änderungen angekündigt. So wolle die Stadt die Schärfe aus der Diskussion nehmen, sagte Mayr auf Anfrage von BR24.

Statt eines chinesischen Konterfeis auf gelbem Grund sei in diesem Jahr ein chinesischer Drache auf Schildern und Plakaten zu sehen. Zudem würden wieder originale Lampions aus der chinesischen Partnerstadt Nanjing verwendet, so die Stadt.