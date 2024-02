Lichtermeer für Demokratie - Zehntausende bei Demo in München

Münchner Lichtermeer Auftakt zu weiteren Aktionen in Bayern

"Ich möchte ein Zeichen setzen, in welcher Gesellschaft ich leben möchte – eine Gesellschaft, die so tolerant und weltoffen bleiben soll, wie sie ist, sagte eine Teilnehmerin. "Ich bin hier wegen meiner Kinder, damit die auch in einer Demokratie aufwachsen – und Demokratie ist auch Arbeit, gab eine andere an.

Die Veranstaltung solle der Auftakt zu weiteren Aktionen in ganz Bayern sein, hieß es. "Wir lassen nicht zu, dass Menschen in unserem Land ausgegrenzt und verfolgt werden. Wir wehren uns gegen Rechtsextremismus und widerwärtige Deportationsphantasien. Die schweigende Mehrheit schweigt nicht länger!", hieß es im Aufruf zu der Demonstration, die von Fridays for Future initiiert und von einem breiten zivilgesellschaftlichen Bündnis unterstützt wurde.

Bereits am 21. Januar waren in München mehr als 100.000 Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Die Veranstaltung musste schließlich wegen Überfüllung abgebrochen werden.