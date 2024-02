Fasching ohne Grenzen: Die Inklusionsgarde aus Regensburg

Es ist ein großer Tag für Markus Eggenfurtner. Zum ersten Mal in dieser Faschingssaison wird der 16-Jährige mit der Inklusionsgarde der Narragonia Regensburg e.V. beim Kinderfasching auf der Bühne stehen. Markus kommt aus Sinzing bei Regensburg und hat das Down-Syndrom. "Ich freue mich auf den Auftritt morgen, zum ersten Mal in diesem Jahr."

Garde erhält Sozialpreis für "Tanzen ohne Grenzen"

In der Inklusionsgarde tanzen bis zu 26 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von fünf bis 28 Jahren mit und ohne Behinderung zusammen. Die Narragonia ist nach Angaben der Bayerischen Landesstiftung der erste Karnevalsverein in Bayern, bei dem Menschen mit Behinderungen aktiv am Vereinsleben teilhaben können. Dafür hat die Narragonia im vergangenen November auch den Sozialpreis der Landesstiftung verliehen bekommen.

In der Laudatio heißt es: "Das Motto der Inklusionsgarde 'Tanzen ohne Grenzen' steht für die Leistung der Sportlerinnen und Sportler. Gleichzeitig ist es ein Appell an uns alle: Grenzen existieren nur in unseren Köpfen - die Inklusionsgarde der Narragonia Regensburg zeigt, wie diese einfach weggetanzt werden können."

Garde tritt auch außerhalb der Faschingssaison auf

Für ihre Auftritte haben die Tänzerinnen und Tänzer der Garde hart trainiert. Auch außerhalb der Faschingssaison. So bleiben die Gardemitglieder auch in der trainingsfreien Zeit in Kontakt. Am Tag vor dem Kinderfasching findet in der RT-Halle in Regensburg die Generalprobe statt. Hier geht die Garde zusammen mit der Trainerin Verena Feuerer-Jaugstetter nochmal alle Schritte durch.