Zweifelhafte Wahlbeobachtung für die AfD

Pannen lassen sich nicht komplett vermeiden

Am Wahlabend twitterte "Ein Prozent" weitere Hinweise auf angebliche Unstimmigkeiten, etwa zu nicht ordnungsgemäß versiegelten Wahlurnen. Aber auch hier stellten sich die Vorwürfe als haltlos heraus. Pannen bei der Abwicklung einer Wahl mit einer Vielzahl von Beteiligten "lassen sich leider nie vollkommen ausschließen", sagt Werner Kreuzholz, stellvertretender Landeswahlleiter in Bayern. Bei der Europawahl habe es aber "nicht mehr Hinweise und Beschwerden als sonst gegeben, es war ruhiger als bei der Landtagswahl."

Eine Panne ist aber etwas anderes als Betrug oder Fälschung. Den von "Ein Prozent" immer wieder erhobenen Vorwürfen des Wahlbetrugs in Deutschland stehen nur ganz vereinzelte Beispiele gegenüber: In Stendal (Sachsen-Anhalt) fälschte ein CDU-Politiker bei der Kommunalwahl 2014 fast 1.000 Briefwahl-Stimmen. Im niederbayerischen Geiselhöring steht zurzeit ein Landwirt vor Gericht, der die Kommunalwahl 2014 zugunsten des CSU-Bürgermeisterkandidaten manipuliert haben soll: Ihm wird vorgeworfen, mehr als 400 rumänische Erntehelfer als Briefwähler ausgegeben und teils bei ihrer Stimmabgabe beeinflusst zu haben. In einigen Fällen sollen auch Wahlzettel ausgefüllt worden sein.

Fazit: Ein Netzwerk von rechtspopulistischen, teilweise als rechtsextrem eingestuften Organisationen versucht den ordnungsgemäßen Ablauf der Europawahl in Zweifel zu ziehen. Im Zentrum dieser Aktivitäten steht die Wahlbeobachter-Kampagne des Vereins "Ein Prozent", der der "Identitären Bewegung" nahesteht. Der Verein will den Eindruck erwecken, dass Wahlbetrug in Deutschland ein weit verbreitetes Problem sei. Für systematischen Wahlbetrug gibt es Deutschland aber keinen Beleg.