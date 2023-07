Ersthelfer in der Krise: Was Kriseninterventionsteams leisten

Kriseninterventionsteams und Notfallseelsorger kommen immer dann zum Einsatz, wenn Angehörige und Zeugen von Gewalttaten schnelle Unterstützung brauchen. So auch am Freitagabend in Langweid, als ein Täter offenbar in einem Nachbarschaftsstreit mehrere Menschen tötete.

Einer der Helfer an dem Abend war Dieter Lenzenhuber. Er war sogar zu früh am Einsatzort. Noch war nämlich die Lage in Langweid unklar. Bei einer lebensbedrohlichen Einsatzlage klärt erst die Polizei, ob noch Gefahr besteht, bevor die Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams mit ihrer Arbeit beginnen können. Wo Polizei, Feuerwehr oder Rettungskräfte sehen, dass psychologische Hilfe nötig sein könnte, wird auch der Kriseninterventionsdienst (KIT) alarmiert. "Wir werden für die Akutsituation gerufen", erklärt Lenzenhuber, der vor mehr als 25 Jahren den Kriseninterventionsdienst Augsburg initiiert hat.

Zuhören und unterstützen in der "Chaosphase"

Insgesamt 16 ehrenamtliche Kräfte waren vor Ort in Langweid nach der Gewalttat, die drei Todesopfer und zwei Verletzte forderte. Zuhören, beraten, unterstützen und sortieren sind ihre Aufgaben in der sogenannten Chaosphase. Sie dauert zwischen 24 und 48 Stunden. Da sein, die Situation aushalten, aber auch deeskalieren und moderieren - für diese Aufgaben haben die Ehrenamtlichen eine spezielle psychosoziale Ausbildung. Sie beobachten, was die Betroffenen brauchen und machen Vorschläge für spezielle, weitergehende Hilfsangebote. Davon gebe es bei uns sehr viele, so Lenzenhuber, allerdings fehle ein guter Überblick.

Unterstützung für Einsatzkräfte

Auch die Mitarbeiter der Kriseninterventionsteams bekommen Unterstützung. Damit die Einsatzkräfte sich selbst nicht überfordern und jederzeit Probleme besprechen können, gibt es während des Einsatzes einen extra Mitarbeiter, der nur für die Kollegen da ist. Angegliedert ist die psychosoziale Notfallversorgung bei Rettungsorganisationen, zum Beispiel dem Roten Kreuz. Jeweils ein Ansprechpartner ist rund um die Uhr im Einsatz. Bei einem Alarm werden weitere Mitarbeiter aktiviert. Zum Problem werde das nur, wenn der Einsatz in die normale Arbeitszeit fällt, so Lenzenhuber.