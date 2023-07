Haftbefehl gegen mutmaßlichen Todesschützen von Langweid

Nach der Gewalttat in Langweid am Lech ist am Samstagnachmittag Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Todesschützen erlassen worden. Der 64-Jährige sitzt in Untersuchungshaft, wie Polizeisprecher Markus Trieb auf BR-Anfrage bestätigte.

Zuvor hatte die Polizei weitere Erkenntnisse über den Verdächtigen bekannt gegeben. Der Deutsche, der am Freitagabend drei Menschen erschossen und zwei weitere schwer verletzt haben soll, sei Sportschütze, sagte Polizeisprecher Trieb. Der Mann habe eine entsprechende waffenrechtliche Erlaubnis. Das mögliche Motiv für die Bluttat war den Ermittlern zufolge ein Nachbarschaftsstreit.

Polizei war bereits am Nachmittag vor Ort wegen eines Streits

Klar ist inzwischen, dass es schon vor der Tat Querelen gegeben hatte. Laut Polizei waren Einsatzkräfte bereits am Freitagnachmittag zu dem Mehrfamilienhaus in der Schubertstraße gerufen worden. Beim Eintreffen der Beamten war der 64-Jährige laut Polizeisprecher Trieb allerdings nicht mehr vor Ort.

Gegen 19.15 Uhr soll der 64-jährige Tatverdächtige dann ein Ehepaar im Treppenhaus beziehungsweise im Flur des Hauses in der Schubertstraße erschossen haben. Eine 72-jährige Frau wurde "offenbar durch deren Wohnungstüre erschossen", so die Polizei. Der mutmaßliche Täter wohnte laut Polizei auch in dem Mehrparteienhaus.

Opfer der beiden Tatorte waren miteinander verwandt

Nach den tödlichen Schüssen soll der Verdächtige mit seinem Auto in den Hochvogelweg gefahren sein. Dort schoss er laut Polizei durch eine Wohnungstüre und verletzte dabei eine 32-Jährige sowie einen 44-jährigen Bewohner. Das Paar wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Lebensgefahr bestand für die beiden nach derzeitigem Stand nicht. Zwischen dem Paar im Hochvogelweg und den Bewohnern in der Schubertstraße gab es nach Polizeiangaben folgende Verbindung. Einer der Schwerverletzten ist der Sohn eines der Opfer des Hauses in der Schubertstraße.

Verdächtiger leistet keinen Widerstand bei Festnahme

Der 64-Jährige flüchtete nach der Tat in seinem Fahrzeug. Unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorfälle gegen 19.20 Uhr veranlasste die Polizei eine umfangreiche Fahndung nach dem Tatverdächtigen.

Gegen 19.45 Uhr nahmen Kräfte der Polizei den Mann im Ortsteil Foret widerstandslos fest. Die Beamten fanden in seinem Auto zwei Kurzwaffen und stellten diese sicher. Später stellten die Einsatzkräfte auch die Waffen sicher, die der Mann noch in seiner Wohnung hatte.

Die Kräfte der Polizei waren noch bis in die frühen Morgenstunden an den Tatorten im Einsatz. Unter anderem führten Spezialisten der Kriminalpolizei die Spurensicherung vor Ort durch. Auch das Bayerische Landeskriminalamt mit Spezialisten zur Thematik Waffen war am Tatort eingebunden. Das Kriseninterventionsteam sowie speziell geschulte Polizistinnen und Polizisten betreuten Zeugen, Anwohner und weitere Beteiligte.

Innenminister Herrmann: Hintergründe erforschen

Die Tat dürfte die Diskussionen über ein schärferes Waffenrecht wieder anheizen. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bestätigte im Interview mit BR24, dass der Täter ein Sportschütze sei und legal über Gewehre wie Pistolen verfügt habe. Allerdings kann Herrmann nach eigenen Worten "im Moment jetzt noch nicht erkennen, inwieweit in irgendeiner Weise rechtliche, andere Konsequenzen gezogen werden müssten".

Nun müsse man erst einmal die Hintergründe erforschen und herausfinden, wieso der Täter derartig ausgerastet sei: "In welchem Verein war er Mitglied? Wie hat sich das entwickelt? Hat man vorher irgendwelche Probleme bei dem Täter erkennen können, dass er psychisch auffällig war?" Erst wenn die Ergebnisse vorlägen, so der bayerische Innenminister, lasse sich Weiteres dazu sagen.

Die Initiative "Keine Mordwaffen als Sportwaffen" forderte mit Blick auf die Gewalttat erneut ein Verbot tödlicher Sportwaffen. "Das Risiko tödlicher Sportwaffen ist nicht beherrschbar", teilte der Sprecher der Initiative, Roman Grafe, mit. Das deutsche Waffenrecht sei zu lasch. Die gleichen Waffen wie bei den Attentaten in Erfurt (2002), Winnenden (2009), Hanau (2020) und Hamburg (2023) seien grundsätzlich für jeden Sportschützen problemlos zu erwerben.