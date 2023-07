Gehört "absolut zusammen": Dahoam is Dahoam trifft BR-Radltour

Sie schrieben unzählige Autogramme, standen für Fotos zur Verfügung: Beim Familientag in Murnau am Staffelsee konnten Fans die Stars der BR-Kultserie "Dahoam is Dahoam" (DiD) treffen - also kurz vor Beginn der 32. BR-Radltour am Sonntagmorgen. Markus Riese, Marketingchef des Bayerischen Rundfunks, sagte: "Der Dahoam is Dahoam-Familientag zeigt uns, welche Strahlkraft diese Serie hat. Und wir sind sehr stolz auf dieses Event am Tag vor der BR-Radltour."

"Wir spüren, was wir den Fans bedeuten"

Auch das Ensemble, das nahezu vollständig an den Staffelsee gekommen war, hatte Spaß und Freude beim Ausflug von Lansing nach Murnau. Silke Popp alias Uschi Kirchleitner sagte: "Ich liebe es, wenn wir auf die Zuschauerinnen und Zuschauer treffen, weil wir dann einfach direkt spüren, wie sehr sie uns und 'Dahoam is Dahoam' mögen und was wir ihnen bedeuten."

Kollege Horst Kummeth, in der Serie Darsteller von Roland Bamberger, war ebenfalls sichtlich zufrieden mit dem Familientag: "Der Bamberger ist ja ein alter Radler – ich privat jetzt nicht so –, und insofern gehört das absolut zusammen: 'Dahoam is Dahoam' und die BR-Radltour!"

Insgesamt waren zwischen 14 und 18 Uhr gut 4.200 Menschen dabei, als auf der Bühne gesungen und gequizzt wurde und Original-Kostüme aus der Serie zugunsten der Sternstunden-Benefizaktion versteigert wurden. Schauspielerin Sophie Reiml, die bei DiD Sarah Brandl spielt, fasste es so zusammen: "Ich mag besonders am Familientag, dass wir so nah an den Fans dran sind. Fotos, miteinander quatschen ist hier kein Problem, und ich finde das einfach schön, weil man so merkt, wer hinter dem Fernseher sitzt." Abgerundet wird der Tag später durch Konzerte von Max Weidner und Nik P., präsentiert von BR Schlager.

Sechs Etappen mit zwei Rundkursen

Für die Radler geht es am Sonntag in der Früh los. Dann werden sie mit einer Fanfare, geblasen von einem der begleitenden Motorrad-Polizisten, auf die erste Etappe geschickt. Der Rundkurs von Murnau nach Murnau mit Mittagspause in Penzberg hat eine Länge von rund 80 Kilometern. Neben den 1.000 "Stammradlern", die die ganze Tour fahren, sind bei den Radltagen in Murnau und am 2. August beim Rundkurs Traunstein - Traunstein auch noch mehrere hundert Tagesradler am Start.

Die BR-Radltour 2023 führt von Murnau über Bruckmühl, Traunstein und Pfarrkirchen nach Vilshofen, wo sie am 4. August endet. Rund 500 Kilometer werden die Radlerinnen und Radler dann in den Beinen haben. Diverse unruhige Nächte in Turnhallen, kalte Duschen und die ein oder andere Feier, die vielleicht ein bisschen zu lange dauert, gehören ebenfalls dazu.

Konzerte präsentiert von BAYERN 1 und BAYERN 3

Genauso wie die Radlerinnen und Radler sind die abendlichen Konzerte ein fester Bestandteil der BR-Radltour. Die Radiosender BAYERN 1 und BAYERN 3 präsentieren an je drei Abenden berühmte Künstlerinnen und Künstler, die in den Zielorten auf der Bühne stehen werden. Den Anfang macht in Murnau Nik Kershaw, weiter geht es am 31. Juli in Bruckmühl mit Felicia Lu und Malik Harris, am 1. August steht Lena Meyer-Landrut in Traunstein auf der Bühne, was dort einen Tag später auch Michael Patrick Kelly tun wird. In Pfarrkirchen wird Sasha sein Open Air genießen und zum Abschluss freut sich Vilshofen am 4. August auf Alvaro Soler.