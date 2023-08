Erlanger Doppelmord 1980: Kurz vor der Tat trat V-Mann auf

Als der Erlanger Rabbiner Shlomo Lewin am 19. Dezember 1980 die Tür öffnet, fallen sofort Schüsse aus der Maschinenpistole. Lewin wird im Oberkörper und im Kopf getroffen. Der damals 69-Jährige sackt im Eingangsbereich seines Bungalows zusammen - seine Freundin Frida Poeschke eilt aus einem anderen Zimmer dazu. Auch sie wird mit mehreren Schüssen ums Leben gebracht. Dann verschwindet der Täter. Es handelt sich um den damals 29-jährigen Rechtsextremen Uwe Behrendt, einen Anhänger der "Wehrsportgruppe Hoffmann" (WSG).

Bislang unbekannte Akte zu V-Mann aufgetaucht

Doch auch 42 Jahre nach dem Mord sind viele Fragen ungeklärt. Der in Jerusalem geborene Lewin kam im Kindesalter nach Deutschland, musste vor den Nationalsozialisten fliehen und kehrte erst 1960 in die Bundesrepublik zurück. Mit seiner Lebensgefährtin Poeschke setzte er sich gegen Antisemitismus und Neonazismus ein und warnte in diesem Zusammenhang öffentlich vor der paramilitärischen WSG des damaligen Neonazis Karl-Heinz Hoffmann, die im Raum Nürnberg aktiv war.

Doch nun ist ein bislang unbekanntes, als geheim eingestuftes Dokument des bayerischen Verfassungsschutzes aufgetaucht, das belegen soll, dass der Geheimdienst einen V-Mann im unmittelbaren Umfeld des Täters führte - und wohl über die Mordvorbereitungen unterrichtet war. Das Papier liegt der Bundestagsabgeordneten Martina Renner (Linke) und ihrem wissenschaftlichen Mitarbeiter Sebastian Wehrhahn vor, die dazu einen Artikel in der Wochenzeitung "Die Zeit" veröffentlichten.

Wusste der Verfassungsschutz von den Mordplänen?

In dieser geheimen Quellenmeldung des Geheimdienstes soll der V-Mann und WSG-Anhänger Franz L. dem Dienst berichtet haben, dass er Hoffmann, seine damalige Lebensgefährtin und Uwe Behrendt sechs Tage vor dem Erlanger Doppelmord auf Schloss Ermreuth im Landkreis Forchheim getroffen habe. Die drei sollen laut dem V-Mann-Bericht in der Küche damit beschäftigt gewesen sein, Metallrohre für Schalldämpfer zurechtzusägen. Insbesondere Hoffmann soll durch große Vorsicht aufgefallen sein, Fingerabdrücke auf dem Material zu vermeiden.

Auch bei dem kurz danach verübten Doppelmord wurde ein selbst gebauter Schalldämpfer genutzt. Es steht also die Frage im Raum, ob der Geheimdienst wenige Tage vor dem Mord wusste, dass auf Schloss Ermreuth offenbar Schalldämpfer hergestellt wurden und von einer Gefährdungslage hätte ausgehen müssen. Denn solche Quellenberichte übermitteln V-Leute dem Verfassungsschutz in der Regel zeitnah.

Rechtsextremer Attentäter setzte sich nach Mord in den Libanon ab

Nach dem Mord setzte sich Behrendt, der vermeintliche Haupttäter, über mehrere Länder mittels der WSG in den Libanon ab. Dort trainierte er mit der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), die mit der WSG zusammenarbeitete. Wenige Jahre später wurde Hoffmann und seiner Lebensgefährtin der Prozess vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth gemacht. Im Prozess wurde auch Franz L. vernommen. Zu diesem Zeitpunkt war nicht bekannt, dass es sich bei ihm wohl um einen V-Mann handelte. L. belastete Hoffmann vor Gericht stark.

Den Richtern habe er vorgetragen, dass er "im Dezember 1980, also kurz vor dem Erlanger Doppelmord, in Schloss Ermreuth die Utensilien zum Bau eines Schalldämpfers entdeckt hatte". So berichteten es damals Gerichtsreporter der "Nürnberger Nachrichten" (NN). Doch das Gericht glaubte am Ende Hoffmanns Darstellung, er habe damals den Prototyp für eine Schalldämpfer-Produktion angefertigt, die er im Libanon habe errichten wollen. Mit den Morden habe er nichts zu tun gehabt. Hoffmann und seine Lebensgefährtin wurden freigesprochen. Die Richter glaubten ihrer Darstellung, Behrendt sei ein Einzeltäter gewesen.