Endlich wieder Kunst: Münchner Pinakotheken haben geöffnet

Am ersten Tag war der Andrang noch nicht allzu groß, doch viele freuen sich, dass man nun - neben vielen anderen Museen in Bayern - auch in den Münchner Pinakotheken wieder Kunst genießen kann.

Sehnsucht nach Kunstgenuss ist groß

"Wir sind hocherfreut, dass wieder Besucher ins Haus kommen und die Ausstellungen aus dem Traum erwachen", so Eric Dietenmeier von der Pinakothek der Moderne. Genauso haben die Besucherinnen und Besucher die Wiedereröffnung herbeigesehnt und sind gleich am ersten Tag gekommen.

"Wir wollten unbedingt ein bisschen Kunst anschauen - das haben wir total vermisst." Eine Besucherin

"Resistant Faces" in der Pinakothek der Moderne

Die Pinakothek der Moderne lockt ab heute mit der Ausstellung "Resistant Faces" über künstlerische Porträt-Fotografie im digitalen Zeitalter. Die Ausstellung wurde zwar bereits im November eröffnet, seitdem war das Museum aber für Besucher geschlossen.

"Online hat man unheimlich viel mitbekommen, aber live zu erleben ist mit nichts zu ersetzen." Besucherin der Pinakothek der Moderne

Auch Museum Brandhorst und Alte Pinakothek geöffnet

Das Museum Brandhorst hat die Schau "Lucy McKenzie - Prime Suspect" verlängert. Die Künstlerin spielt oft mit illusionistischen Effekten. Die alte Pinakothek zeigt neben ihrer Sammlung ausgewählte Werke der Neuen Pinakothek, die wegen der Sanierung geschlossen ist.

Tickets vorher online bestellen

Notwendig sind dafür vorab bestellte Online-Tickets, die jeder Besucher am Eingang vorzeigen muss. Eric Dietenmeier sagte auf BR Anfrage, wie viele Menschen sich Tickets für heute reserviert haben, könne er noch nicht sagen. Denn auch kurzfristige Ticketkäufe für den selben Tag seien möglich. Insgesamt sei der Verkauf aber gut angelaufen, so Dietenmeier.

Hoffen, dass die Infektionszahlen nicht weiter steigen

Das Kulturvergnügen in den Pinakotheken könnte aber nur kurz währen. Sind die Inzidenzwerte einer Stadt oder eines Landkreises zu hoch, machen die Häuser wieder dicht. Und das, obwohl sie gerade erst viel Aufwand betrieben haben, um wieder öffnen zu können.

