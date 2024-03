Kane schießt FC Bayern ins Champions-League-Viertelfinale

Der FC Bayern München hat die sportlich richtige Antwort auf die Krise der letzten Wochen gegeben. Die Münchner feierten im Rückspiel einen ungefährdeten 3:0-Erfolg über Lazio Rom und zogen ins Champions-League-Viertelfinale ein. Die Römer, die das Hinspiel noch mit 1:0 gewonnen hatten, wurden nur selten gefährlich und schieden verdient aus.

FC Bayern motiviert "bis zum Anschlag"

Trainer Thomas Tuchel hatte im Vorfeld angekündigt, sein Ehrgeiz sei "bis zum Anschlag" und diese Motivation schien sich auf sein Team übertragen zu haben. Vom Anstoß weg waren die Münchner bemüht, sich aus der Krise der letzten Wochen zu spielen. Leroy Sané prüfte Gästekeeper Ivan Provedel nach wenigen Minuten (6.). Sein Schuss war aber noch zu schwach. Gefährlicher wurde es nach einer knappen Viertelstunde, doch Jamal Musialas Fernschuss geriet zu zentral (14.). Wiederum kurz darauf legte Sané ab für Harry Kane, dessen Schuss strich abgefälscht nur Zentimeter am Gehäuse der Römer vorbei (17.). In ähnlicher Schlagzahl ging es weiter. Musiala und dann Raphael Guerreiro konnte in höchster Not von den Gästen geblockt werden (24.).

Die bayerische Führung schien nur eine Frage der Zeit, als Ciro Immobile beinahe den Spielverlauf auf den Kopf gestellt hätte. Nach einer Flanke verlängerte Mathijs de Ligt den Ball unfreiwillig auf den Kopf des Stürmers und dieser schien von der Möglichkeit so überrascht, dass er das Tor aus wenigen Metern verfehlte (37.).

Doppelpacker Kane erlöst den FC Bayern

Im Gegenzug erlöste Kane den Großteil der 70.000 Fans in der Münchner Arena. Nach einem Chipball von Aleksandar Pavlovic legte Thomas Müller den Ball per Kopf in die Mitte. Guerreiro traf den Ball nicht richtig, doch Kane lenkte das Spielgerät am Ende ins Netz (39.). Damit war nach der 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel wieder egalisiert, doch der Rekordmeister legte sogar noch vor der Pause nach.

Nach einer Ecke brachte de Ligt den Ball volley in die Mitte, wo Müller den Kopf hinhielt und das 2:0 erzielte (45.+2). Der niederländische Vorlagengeber hatte überraschend den Vorzug von Minjae Kim in der Startelf erhalten. Lazio hatte bis auf die Immobile-Chance im ersten Durchgang nicht stattgefunden und das sollte sich auch in Halbzeit zwei nicht ändern.

Dort dauerte es bis zur 66. Minute, bis Kane den Doppelpack schnürte. Sané zog von rechts in die Mitte, seinen Flachschuss konnte Provedel noch parieren, allerdings lenkte er den Ball vor die Füße von Kane, der dankend ins leere Tor einschob (66.). Nun waren auch beim skeptischsten Münchner Fan die letzten Zweifel am Weiterkommen beseitigt. Zumal die Hausherren den Fuß nicht vom Gaspedal nahmen. Musialas Pfostenschuss verhinderte eine höhere Führung (71.). In der Schlussphase verwaltete Tuchels Team das Ergebnis und geriet nicht mehr in Gefahr. Die Gäste aus der italienischen Hauptstadt fielen nur noch durch Fouls auf.