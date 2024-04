Ehrenamt Krötenretter – was bringt das?

Franz Lintl geht jeden Morgen um halb sieben zu einem kleinen Wäldchen am Ortsrand von Perlhütte bei Waldmünchen im Kreis Cham. Dort zieht sich ein niedriger Plastikzaun am Straßenrand entlang. Dahinter stehen alle paar Meter kleine Eimer: In denen sammeln sich Erdkröten, Grasfrösche, manchmal auch kleine Teichmolche. Sie haben sich nachts aus ihrem Winterquartier im Wald aufgemacht, um über die Straße zu einem kleinen Teich zu wandern. Am Zaun werden sie aufgehalten, plumpsen irgendwann in die Eimer.

"Krötenretter gesucht" – nicht überall gibt es genug Helfer

Franz Lintl sammelt sie morgens in einem Eimer zusammen, trägt den über die Straße und lässt die Amphibien in einem kleinen Teich gegenüber wieder "aussteigen". Das bewahrt die Tiere davor, von Autos platt gefahren zu werden. In einer Liste trägt er täglich ein, wie viele Tiere in den Eimern waren.

Ohne ehrenamtliche Krötenretter wären die Zäune allerdings sinnlos. Werden die Eimer nicht regelmäßig geleert, sterben die Tiere darin. Aber es gibt immer weniger ehrenamtliche Krötenretter. Der Landkreis Cham baut deshalb nur noch halb so viele Amphibienzäune auf wie früher: nur noch 29 statt 50 bis 60 wie noch in den achtziger Jahren. Auf einen Aufruf in den Medien "Krötenretter gesucht" haben sich heuer zumindest fünf neue Helfer gemeldet.

Krötenretten: Ehrenamt von Mitte März bis Ende April

"Mir haben die vielen toten Frösche auf der Straße leid getan": Das war der Grund, warum sich Martin Meier, 55 Jahre alt, heuer für das Ehrenamt gemeldet hat. Er unterstützt Franz Lintl, der inzwischen 77 Jahre alt ist und schon seit 1990 aus Liebe zur Natur mitmacht. Martin Meier, der tagsüber als Produktionshelfer in einem Unternehmen arbeitet, übernimmt nach Feierabend die zweite, abendliche Runde am Zaun. Denn auch die ist nötig.

Krötenretten am Zaun bedeutet, zweimal täglich gewissenhaft die Eimer am Zaun zu kontrollieren und das rund sechs Wochen lang, meist von Mitte März bis Ende April. Aber Martin Meier findet den Zeitaufwand nicht so schlimm und auch nicht das Anfassen der Kröten:

"Die meisten meinen, die sind schleimig. Aber das stimmt nicht. Die sind nur richtig kalt, aber mehr nicht. Die kann man anfassen, die machen nichts." Martin Meier, ehrenamtlicher Krötenretter

Kröten und Frösche kehren zu ihren Laichgewässern zurück

Aber warum braucht es überhaupt jedes Frühjahr solche Aktionen? Erdkröten überwintern oft in Erdlöchern, Erdspalten oder in kleinen Wäldchen wie eben in Perlhütte, erzählt Veronika Russell, Landschaftsplanerin in der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Cham. Wenn die Tiere aus der Winterstarre erwachen, machen sie sich auf zur Paarung. Dafür kehren sie immer in das Laichgewässer zurück, in dem sie selbst mal geboren wurden. Das ist quasi "in der Genetik der Tiere programmiert", sagt die Landschaftsplanerin. Und manchmal müssen sie beim Weg zum alten Laichgewässer eine Straße überqueren.