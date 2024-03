Ehrenamt als Krötenretter: "Was wir machen, machen wir mit Herz"

Renate Raupp geht in ihrer grellorangen Warnweste den Amphibienzaun im Irtenberger Wald bei Kist ab. Dabei hält sie einen Holzstock in der rechten Hand. Seit dem 21. Februar steht der Zaun an der Staatsstraße. Er soll Kröten, Frösche und Molche davor bewahren, überfahren zu werden. Die 63-jährige Vorsitzende des Bund Naturschutz in Kist kontrolliert mit dem Ast, ob der Zaun Löcher hat, und sie schaut in die Eimer. Beim dritten wird die Zaunbetreuerin fündig: "Hier haben wir vier Erdkröten – zwei männliche und eine weibliche, die eine männliche Kröte trägt. Gut, dass sie nicht über die Straße gelaufen sind."

Ehrenamt mitten in der Natur

Insgesamt hat Raupp nun 22 Kröten gefunden – ein erfolgreicher Tag. Im vergangenen Jahr haben die Ehrenamtlichen knapp 300 Amphibien über die Straße geholfen, im Rekordjahr 2019 waren es 624. Renate Raupp ist seit Beginn der ehrenamtlichen Zaunbetreuung 2011 dabei, damals ist sie zufällig durch einen Nachbarn auf die neu gegründete Gruppe zum Arterhalt im Irtenberger Wald gestoßen. "Doch dann hat es mich gepackt, mit jedem Jahr hat es mich mehr begeistert, besonders die Nähe zur Natur: Ich merke, jetzt kommt die Waldhyazinthe oder man stolpert auf einmal über ein grünes Geäst, das vorher einfach nur tot dalag." Diese Begeisterung für die Natur animiere die ganze Gruppe.

Mindestlohn fürs Eimer leeren macht Ehrenamt interessant

Im Irtenberger Forst helfen seit einigen Jahren stetig 13 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Alter zwischen 30 und 70 Jahren, die Eimer morgens oder in den Abendstunden zu leeren. Sie wechseln sich mit der Arbeit ab und brauchen insgesamt jährlich zwischen 30 und 70 Stunden dafür. Simone Heim vom Landschaftspflegeverband (LPV) ist sehr dankbar über diesen Erhalt der Artenvielfalt: "Wir könnten das nie alleine bewerkstelligen und kennen die Gegebenheiten vor Ort auch nicht so gut. Da sind wir stark auf die Initiativen in den Gemeinden und die ehrenamtliche Unterstützung angewiesen."

Deshalb begrüßt Heim, dass sie über die Fördermaßnahmen der Landschaftspflegerichtlinie das Ehrenamt auch finanziell interessant machen können. Denn die Helferinnen und Helfer bekommen pro Stunde den Mindestlohn gezahlt. In erster Linie gehe es ihnen aber um die Natur. Und wenn sie keine Amphibien in den Eimern finden, dann sammeln sie zusätzlich noch den Müll am Straßenrand ein.

Amphibienwanderung immer früher

Im Landkreis Würzburg sind die Amphibienretter, organisiert von Bund Naturschutz und dem LPV, an gefährdeten Straßenabschnitten unterwegs in:

Rimpar/Güntersleben

Lindelbach

Kleinrinderfeld

Erlach

Gramschatz

Remlingen

Erlabrunn

Margetshöchheim

Frickenhausen/Ochsenfurt

Bütthard

Altertheim

im Guttenberger Forst

im Irtenberger Forst

Bayernweit betreut der Bund Naturschutz rund 450 Straßenabschnitte. Die Amphibien wandern am liebsten bei fünf Grad Celsius und Nieselregen. Wann es Zeit ist, zum Laichen in ihre Herkunftsgewässer zu wandern, verrät den Tieren ihre innere Uhr. Renate Raupp merkt, dass die Wanderung immer früher beginnt. Während die Helfer und Helferinnen 2011 noch ab Mitte März ihre Arbeit aufgenommen hatten, stehen die Zäune seit 2020 immer schon rund um den 20. Februar.