Artikel mit Audio-Inhalten

> Dutzende tote Vögel auf der Straße nahe des Altmühlsees

Dutzende tote Vögel auf der Straße nahe des Altmühlsees

Rund 60 tote Vögel lagen auf der B13 zwischen Gunzenhausen und Muhr am See. Der Grund für die vielen toten Vögel in der Urlaubsregion ist bisher noch völlig unklar. Der LBV lässt drei der Tiere nun untersuchen.