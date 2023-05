Vogelgrippe: Rottet H5N1 ganze Arten aus?

In den USA, in Afrika und in Europa werden derzeit besonders viele tote Seevögel entlang der Vogelzugrouten gefunden. Während die Vogelgrippe, fachsprachlich Hochpathogene Aviäre Influenza (HPAI), früher nur im Winterhalbjahr auftauchte, grassieren Erreger des hochansteckenden Subtyps H5N1 seit mehr als zwei Jahren fast ununterbrochen in unterschiedlicher Intensität überall auf der Welt. So wurden in diesem Frühjahr auch in Bayern schon mehrfach große Zahlen toter Wildvögel gefunden, so zum Beispiel jüngst in den Landkreisen Neu-Ulm, Landshut und Forchheim. Bedroht durch Krankheitswellen sind die Vögel damit seitdem auch während der Brutsaison.

"Noch nie dagewesene Verteilung"

Weltweit bestehe eine "noch nie dagewesene Verteilung" des gefährlichen H5N1-Erregers - sowohl, was die geografische Ausdehnung als auch die Anzahl an Ausbrüchen in Geflügelbeständen und bei Wildvögeln betreffe, sagt Professor Timm Harder, Leiter des Instituts für Virusdiagnostik am bundeseigenen Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) in Greifswald. Wie sich die Zahl der in diesem Frühjahr verendeten Tiere im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat, könne man derzeit aber noch nicht sagen, so Harder: "Da nicht jeder tot aufgefundene Wildvogel gefunden, gesammelt und untersucht werden kann, ist eine quantitativ vergleichende Einschätzung nicht möglich", so der Virologe. "Die aktuelle Saison wird zeigen, wie viele Vögel zurückkommen und das Brutgeschäft wieder aufnehmen. Erst dann kann man mit größerer Sicherheit über etwaige virusbedingte Verluste diskutieren.

Betroffen vor allem: Wasser- und Seevögel

Betroffen von einer Infektion seien vor allem Wasser- und Seevögel, die häufig in großen Kolonien brüten, dicht aneinandergedrängt, sagt Dr. Alexandra Fink, Ornithologin beim Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV), darunter etwa Arten wie die Flussseeschwalbe, die Brandseeschwalbe oder die Lachmöwe, die über Westafrika oder von dort aus im Frühjahr zu uns ziehen. In den Schutzgebieten Gambias oder des Senegals etwa waren in den vergangenen Wochen massenweise Vogelkadaver entdeckt worden. Zu befürchten ist, dass infizierte Vögel den Erreger von dort aus auch zu uns tragen.