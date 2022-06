Dramatische Wasser-Rettungen in Niederbayern

Temperaturen über 30 Grad haben am Wochenende viele Menschen in Niederbayern an die Seen, Flüsse und in die Freibäder getrieben. Den zahlreichen Vorwarnungen von Polizei oder Wasserwacht zum Trotz, kam es dabei aber auch wieder zu gefährlichen Situationen.

Tochter rettet Mutter

Am Stausee in Riedelsbach im Kreis Freyung-Grafenau hat eine 42-Jährige ihre Mutter vorm Ertrinken gerettet. Das meldet die Polizei in Waldkirchen. Die 78-jährige Mutter erlitt am Freitag beim Schwimmen einen Schwächeanfall und geriet mit dem Kopf unter Wasser. Ihre Tochter bemerkte die Notlage und eilte zur Hilfe. Sie zog die Bewusstlose aus dem Wasser und reanimierte ihre Mutter. Die 78-Jährige wurde anschließend durch den verständigten Notarzt versorgt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Gefährliche Donau

Auf Höhe des Weltenburger Klosters in Kelheim sind zwei Männer im Alter von 30 und 32 Jahren am Sonntagabend beinahe beim Schwimmen in der Donau ertrunken. Wie die Polizei mitteilt, hatten die beiden im Wasser Probleme bekommen, als sie versuchten, gegen die Strömung anzuschwimmen. Eine 37-jährige Frau am Ufer bemerkte die Notlage und wählte den Notruf. Zwei Männer, die in ihrem Boot auf der Donau unterwegs waren, erkannten ebenfalls die Gefahr. Sie zogen die Männer in ihr Boot und brachten sie zu einer nahegelegenen Kiesbank, wo sie dann von der Feuerwehr Kelheim erstversorgt wurden.

Warnung kommt jedes Jahr

Einer der Männer war vor seiner Rettung bereits mehrmals untergegangen, er musste mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei ist er aber nur leicht verletzt, es besteht keine Lebensgefahr. Der Mut und das Handeln der drei Ersthelfer wurde ausdrücklich gelobt. Die Wasserwacht warnt jedes Jahr vor den Gefahren der Donau.