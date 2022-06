Spahn: Habeck geht mit Gas-Plänen nur halben Weg

Industrie begrüßt Habecks Pläne

Die Industrie unterstützt derweil Habecks Pläne. "Wir müssen den Verbrauch von Gas so stark wie möglich reduzieren, jede Kilowattstunde zählt", sagte Industriepräsident Siegfried Russwurm der Deutschen Presse-Agentur. Er sagte weiter, Deutschland müsse möglichst viele andere Quellen auftun. Unternehmen müssten umstellen zum Beispiel auf Öl, wo das gehe. "Aber eine Reihe industrieller Prozesse funktioniert nur mit Gas. Ein Gasmangel droht zum Stillstand von Produktion zu führen."

Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, sagte dem "Tagesspiegel" zum Plan, übergangsweise verstärkt auf Kohlekraftwerke zu setzen: Dies sei zwar klimapolitisch keine leichte Entscheidung - "um den Gasverbrauch bei der Stromerzeugung zu reduzieren, ist das aber notwendig".

Verband der Chemischen Industrie dringt auf Gaseinsparungen

Der Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Chemischen Industrie, Wolfgang Große Entrup, sagte, "Deutschland muss jetzt zügig und pragmatisch alle Möglichkeiten nutzen, Gas da einzusparen, wo es ersetzbar ist". Vor allem beim Umstieg der Stromgewinnung von Gas auf Kohle müssten umgehend alle Kapazitäten unterschiedslos genutzt werden können.

Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer des Stadtwerkeverbands VKU, nannte es richtig, zügig zu reagieren und wenn nötig auch Notfallmaßnahmen zu ergreifen. "Vor allem eine Rückkehr von Kohlekraftwerken an den Strommarkt ist zielführend." Der VKU warne aber vor einer "pauschalen Untersagung" von Gasverstromung oder Strafzahlungen.

In Verdichterstation Waidhaus kommt kein russisches Gas mehr an

Im Übergabepunkt Waidhaus in der nördlichen Oberpfalz kommt derweil kein russisches Gas mehr an. Der Durchfluss an der Verdichterstation ist seit Sonntag bei Null. Das zeigen Daten der Transparenzplattform des Verbands Europäischer Fernleitungsnetzbetreiber für Gas. Die Gasmenge war in der vergangenen Woche stetig zurückgegangen, nachdem Russland die Gasflüsse über die Ostseepipeline Nord Stream gedrosselt hatte. Die Verdichterstation Waidhaus versorgt als eines der Eingangstore für russisches Erdgas Deutschland, Frankreich, Italien, Schweiz und via Belgien die britischen Inseln.

