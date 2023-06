Artikel mit Audio-Inhalten

Schmerz erstmals objektiv im Gehirn vermessen

Viele Menschen leiden an chronischen Schmerzen, die mit Medikamenten behandelbar sind. Aber was, wenn jemand seine Pein nicht richtig in Worte fassen kann? Jetzt ist es gelungen, den Schmerz objektiv im Gehirn nachzumessen.