Drag-Lesung für Kinder in München: Demonstrationen zu erwarten

In München-Bogenhausen werden heute die Dragkünstler Drag Queen Vicky Voyage und Drag King Eric BigClit in der Stadtbibliothek verschiedene Kinderbücher vorlesen. Die Veranstaltung hatte im Vorfeld hohe Wellen geschlagen.

Aiwanger kritisiert Lesung: "Fall fürs Jugendamt"

Unter dem Motto "Wir lesen euch die Welt, wie sie euch gefällt" wollen die Dragkünstler altersgerechte Bücher ab vier Jahren aus Bilderbüchern vorlesen. Eines davon ist zum Beispiel von der jungen Trans-Autorin Julana Gleisenberg. Die Befürworter der Veranstaltung bezeichnen diese als Zeichen für Vielfalt und Weltoffenheit. Doch konservative Politiker hatten schon im Vorfeld die Veranstaltung kritisiert. Die Münchner CSU störte sich vor allem an den Namen der Dragkünstler. Hubert Aiwanger von den Freien Wählern sah gar einen Fall fürs Jugendamt.

Münchner Stadtbibliothek will Vielfalt

Die Münchner Stadtbibliothek wies die Kritik zurück. Das breit aufgestellte Programm richte sich an eine vielfältige Stadtgesellschaft, hieß es in einer Stellungnahme. Auch die Landesarbeitsstelle Aktion für Jugendschutz äußerte sich positiv. Zwar seien die Namen missverständlich, doch sei das Kindern egal, so ein Sexualpädagoge.