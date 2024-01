Die Tourismus-Highlights an der Burgenstraße in Franken

Die Burgenstraße gehört zu den ältesten Ferienstraßen in Deutschland. Sie schlängelt sich quer durch Süddeutschland von Mannheim nach Bayreuth und bietet auf ihren 780 Kilometern mit unzähligen Burgen und Schlössern eine Zeitreise in die Vergangenheit. An ihrem Weg liegen international bekannte Reiseziele wie Rothenburg ob der Tauber, Nürnberg oder Bamberg.

750 Jahre freie Reichsstadt Rothenburg

Erste Station – von Westen kommend – ist Rothenburg ob der Tauber. Das romantische Städtchen feiert in diesem Jahr zum 750. Mal die Bestätigung des Reichstadtprivilegs, wonach es nur dem König beziehungsweise dem Kaiser unterstand. Das machte Rothenburg frei und reich. Gefeiert wird der Jahrestag dieses Privilegs am 15. Mai mit einem großen Bürgerfest, aber auch mit verschiedenen Veranstaltungen über das gesamte Jahr verteilt.

60 Jahre Käthe Wohlfahrt

Wer in Rothenburg ob der Tauber ist, kann den 60. Geburtstag von Käthe Wohlfahrts Weihnachtsdorf feiern. Dieses ist inzwischen weltweit bekannt, denn es bietet das ganze Jahr über Weihnachten. Die Corona-Jahre setzten dem Unternehmen allerdings schwer zu, es musste Insolvenz anmelden. Dank des staatlichen Rettungsschirms überlebte Käthe Wohlfahrt aber und damit auch das Weihnachtsdorf. Von Rothenburg führt die Burgenstraße weiter über Ansbach, Cadolzburg und Nürnberg nach Oberfranken.

Kaiserjubiläum in Bamberg

In Oberfranken führt die Burgenstraße in die Unesco-Weltkulturerbestadt Bamberg mit seinem Wahrzeichen, dem Kaiserdom. Gestiftet wurde dieser von Heinrich II., dessen Todestag nun genau eintausend Jahre zurückliegt. Seine Bedeutung wird mit zahlreichen Sonderausstellungen, Kunstinstallationen und Konzerten gefeiert.

Stilvoll übernachten auf Burgen

Die Burgenstraße endet – nach Stationen in Coburg, Kronach und Kulmbach – in Bayreuth mit seinen prachtvollen Schlössern und Gärten aus der Zeit der Markgrafen. Insgesamt 70 Burgen und Schlösser vereint die Burgenstraße. In manchen lässt sich sogar stilvoll übernachten, wie zum Beispiel auf Burg Colmberg oder der Burg Abenberg in Mittelfranken. In Oberfanken sind Übernachtungen auf Burg Rabenstein, Schloss Hohenstein oder der Festung Rosenberg in Kronach möglich.

Sprudelndes Doppeljubiläum in Unterfranken

Durch Unterfranken führt die Burgenstraße nicht, obwohl auch diese Urlaubsregion sehenswerte Burgen und Schlösser besitzt. Stattdessen wird hier gleich ein doppeltes Heilbad-Jubiläum gefeiert: Vor 300 Jahren wurde in Bad Bocklet die Balthasar-Neumann-Quelle entdeckt, mit der die gesunde Geschichte dieses Staatsbads in der Rhön begann. Und in Bad Königshofen war es die Urbani-Heilquelle, die der Stadt in den Haßbergen vor 50 Jahren die Ernennung zum Heilbad verdankte. Diese sprudelnde Freude wird mit einem großen Bürgerfest vom 13. bis zum 15. Juli gefeiert.