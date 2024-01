Autohändler will Audi-Wrack aus Stausee für 7.500 Euro verkaufen

Das im Sommer 2022 aus dem Pfreimdstausee bei Tännesberg im Kreis Neustadt an der Waldnaab geborgene Wrack eines Audi-Coupé steht jetzt zum Verkauf. Ein Autohändler in Bergheim bei Köln in Nordrhein-Westfalen bietet die 50 Jahre alten Auto-Überreste für 7.500 Euro zum Verkauf.

Gemeinde hat Wrack als Fundsache verkauft

Der Händler, Stephan Krupp, bestätigte dem BR auf Anfrage, dass er den Wagen für gut 2.300 Euro von der für Fundsachen zuständigen Gemeinde erworben und in sein Autohaus transportiert hat. Er ergänzte: "Ich habe noch keinen Käufer, aber ich hoffe, dass ich einen für dieses besondere Modell finde."

"Beschädigt, unfallfrei, nicht fahrtauglich"

In einer Internet-Anzeige gibt der Händler weitere Daten zu dem Auto an: "Beschädigt, unfallfrei, nicht fahrtauglich, Erstzulassung 10/1973, Benzin, Schaltgetriebe". Die letzte TÜV-Hauptuntersuchung wäre im Januar 1980 fällig gewesen. Als Kilometerstand nennt der Händler 99.999, ergänzt aber, dass der Audi derzeit gar keinen Kilometerzähler hat. Die Karosserie sei nach der langen Lagerung im Wasser sehr rissig.

Arbeiter entdeckten Wrack im See

Im Juli 2022 hatten Arbeiter im Pfreimdstausee mit einem Sonar im Schlamm das Autowrack entdeckt. Polizeitaucher bargen es und stellten fest, dass es sich um einen Audi 100 Coupé S in coronagelb des Baujahrs 1973 handelt. Davon wurden rund 30.000 Exemplare hergestellt. Der damalige Kaufpreis dürfte etwa 15.000 DM betragen haben.

Seit dem Fund gab es zahlreiche Spekulationen um die Herkunft des Wagens - auch Verbindungen zu alten Kriminalfällen in der Oberpfalz wurden geknüpft. Trotz zahlreicher Recherchen der Polizei blieb bisher unklar, wie das Auto in den Stausee gekommen ist. Selbst Nachforschungen bei dem Autohaus, das damals den auffälligen Wagen verkauft hatte, brachten nichts.