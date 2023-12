(K)ein Weihnachtsmärchen: Die Geschichte von Käthe Wohlfahrt

Der dreifache Vater ist inzwischen Seniorchef des Unternehmens, das er in den zurückliegenden 45 Jahren zum Weltmarktführer für Christbaumschmuck gemacht hat und zum "Botschafter der deutschen Weihnacht". Mit Läden in sechs Ländern bis in die USA und Ständen auf mehr als 50 Weihnachtsmärkten weltweit.

Dritte Generation übernimmt

Mit der Pandemie drohte das alles zu enden. Die Coronajahre sind harte Schläge für das Familienunternehmen. Der staatliche Rettungsschirm und ein abgeschlossenes Insolvenzverfahren können die Pleite und eine drohende Übernahme abwenden. In den nächsten Jahren soll die dritte Generation der Familie Wohlfahrt die Führung übernehmen, Harald Wohlfahrt plant den Ruhestand. Solange lebt er nach wie vor den Traum vieler Kinder, an 365 Tagen im Jahr Weihnachten zu haben. Was wünscht sich so jemand zum Fest?