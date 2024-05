Die bayerischen Milchhoheiten kommen aus der Oberpfalz

Ihre Amtspflichten: Zwei Jahre lang Bayern repräsentieren und für bayerische Milch werben. Heute sind sie im Allgäu gewählt worden, Bayerns neue Milchhoheiten. Sowohl die neue Milchprinzessin als auch die neue Milchkönigin kommt aus der Oberpfalz.

Entscheidung im Allgäu

In Wiggensbach im Landkreis Oberallgäu haben sich Verena Wagner und Elisabeth Heimerl gegen ihre Konkurrenz durchgesetzt. Die Wahl wird vom Verband der Milcherzeuger Bayern (VMB) und dem Molkereiverband Milch.Bayern veranstaltet.

Die neue Milchprinzessin: Verena Wagner

Milchprinzessin wurde die 22 Jahre alte Verena Wagner. Nach ihrem Abitur in Cham und einem Landwirtschaftsstudium in Freising arbeitet sie nun als Fachlehrerin in der Tierhaltung auf dem Staatsgut Almesbach in Weiden. Die 22-Jährige hat in den vergangenen Jahren bereits einige Praktika in unterschiedlichen Milchviehbetrieben absolviert. In ihrer Freizeit spielt sie Geige und Klavier, geht auf die Jagd und ist Mitglied in der KLJB Pemfling und bei den Ministranten Pemfling.

Die neue Milchkönigin: Elisabeth Heimerl

Zur Milchkönigin ernannt wurde die 23-jährige Elisabeth Heimerl aus dem Landkreis Schwandorf. Nach dem Abitur in Nittenau studierte sie Wirtschaftsingenieurwesen in Weihenstephan. Nach ihrem Abschluss arbeitete die 23-Jährige bereits in verschiedenen Molkereien. Seit Ende vergangenen Jahres ist sie Projektmanagerin in der Milchbeschaffung einer privaten Molkerei. Nebenbei bedient sie in einem Brauereigasthof.

Knapp vier Jahrzehnte lange Tradition

Die Hoheiten sind immer zwei Jahre lang im Amt. Während dieser Zeit sollen sie - natürlich - Werbung machen werben für Milcherzeugnisse aus Bayern - auf Messen, Ausstellungen und Events, im In- wie im Ausland. Auf rund 100 solcher Auftritte kommen die Milchköniginnen und -prinzessinnen in ihrer Regentschaft. Übrigens: die "Milchmonarchie" wurde in Bayern erst eingeführt, als das echte Königtum längst Geschichte war, nämlich 1985. Für ein rundes Jubiläum im nächsten Jahr reicht es aber doch schon.