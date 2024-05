Jung gegen alt? Was "Rente mit 63" mit Gerechtigkeit zu tun hat

In der Bundesregierung ist ein Streit um die sogenannte "Rente mit 63" entbrannt. Die FDP möchte die abschlagsfreie Rente für besonders langjährig Versicherte am liebsten abschaffen. Diese Regelung belaste die heutigen Beitragszahlerinnen und Beitragszahler zu stark, so die Argumentation. Bliebe die "Rente mit 63" erhalten, müssten mittelfristig die Beitragszahlungen zwangsweise angehoben werden.

Die Grünen und vor allem die SPD wollen da allerdings gar nicht diskutieren. Sie sprechen von einer Frage von Respekt und Gerechtigkeit gegenüber jenen, die fast ein halbes Jahrhundert lang gearbeitet und in die Rentenkassen eingezahlt haben.

Dass das Thema derzeit so hochkocht, liegt nicht nur an den verschiedenen sozialpolitischen Grundprinzipien der Koalitionsparteien. Sondern auch an Wahlversprechen, die eingehalten werden sollen. Noch im Mai will die Ampelkoalition eine kleine Rentenreform auf den Weg bringen, namens Rentenpaket II. Dass dabei die "Rente mit 63" abgeschafft wird, gilt im Regierungsviertel bislang allerdings als eher unwahrscheinlich.

Das gilt für die Rente nach 45 Erwerbsjahren

Eigentlich dürfte von einer "Rente mit 63" mittlerweile keine Rede mehr sein. Korrekt müsste es "abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren" heißen. Denn das Renteneintrittsalter wird seit einigen Jahren schrittweise angehoben – und damit auch das Alter, in dem sogenannte "besonders langjährig Versicherte" nach 45 Beitragsjahren in Rente gehen können, ohne etwas von ihren Bezügen abgeben zu müssen.

In Bayern ist die Zahl derer, die diese abschlagsfreie Rente nach einem langen Arbeitsleben in Anspruch nehmen, über die Jahre hinweg kontinuierlich gestiegen.