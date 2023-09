Kommissare und Königinnen: Neuer Tatort-Fall aus München

Und obwohl die Hauptthemen dieses Tatorts eben nicht vornehmlich Geschlechterrollen und Diversität sind, zeigt insbesondere eine Szene ganz beiläufig, was für viele trans Menschen vermutlich Alltag ist: Kommissar Leitmayr erfährt, dass Luise trans ist und bewegt sich stolpernd und schleppend durchs Gespräch mit ihr:

Auszug aus dem Drehbuch Tatort "Königinnen":

Franz Leitmayr nähert sich dem Glücksrad, mit dem die Aichacher Spargelkönigin Luise den Aichacher Spargel bewirbt. Beim kommenden Gespräch lauern zahllose Diskriminierungs-Fettnäpfchen, weswegen Leitmayr nicht ganz wohl in seiner Haut ist. Luise hingegen begegnet ihm selbstbewusst:

LEITMAYR

"Kann ich Sie kurz ...?"

LUISE

"Sie sehen aus, als hätten Sie in der Zwischenzeit was über mich rausgefunden. Wenn Sie Angst vor Fettnäpfchen haben, sagen Sie im Zweifelsfall einfach 'queer'."

[…]

LEITMAYR

"Und Sie wollen vermeiden, dass er als 'pervers' geoutet wird, weil er mit Ihnen zusammen ist? Also, ich mein jetzt nicht 'pervers', sondern: unnormal. Also, nicht - also, im Sinne von - aus der Sicht von ... also, queer."

LUISE

"Wir haben 2023, selbst in Bayern."