Lisa Lehritter ist neue Fränkische Weinkönigin

In der Stadthalle am Schloss Aschaffenburg wurde heute die 66. Fränkische Weinkönigin gewählt: Lisa Lehritter hat sich die Krone geholt. Vorgängerin Eva Brockmann übergab die Krone. Auf das Amt beworben hatten sich noch zwei weitere Fränkinnen: Anne Gümpelein aus Krassolzheim im Weinbaugebiet Oberer Ehegrund und Laetitia Stockmeyer aus Oberschwarzach.

Lisa Lehritter ist 24 Jahre alt und kommt aus der Weinbaugemeinde Frickenhausen am Main. Die Weinprinzessin und Absolventin des Studiums der Internationalen Weinwirtschaft ist derzeit im Onlinemarketing und E-Commerce tätig. Ihre Hobbys sind Backen, Lesen und Reisen.

Jury aus 150 Persönlichkeiten wählte aus

Eine Jury aus 150 Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Weinbau und Medien wählte nach einer etwa fünfstündigen Gala die neue Fränkische Weinkönigin. Bei der Wahl gab es insgesamt drei Runden: In der ersten Runde hatte jede Kandidatin zehn Minuten Zeit, ums sich vorzustellen. Bei der zweiten Runde mussten drei Standardfragen beantwortet werden. Und in der dritten und letzten Runde zogen die Kandidatinnen aus einem Sammeltopf Fragen, die vorab von der Jury eingereicht wurden, und mussten sie spontan beantworten.

Die Wahl fand in der Stadthalle am Schloss in Aschaffenburg statt. Durch das Bühnenprogramm führten die frühere deutsche Weinkönigin Nicole Then aus Sommerach und Bayern 3-Moderator Axel-Robert Müller, ein gebürtiger Würzburger.

Unverheiratet und mit Führerschein

Bewerben für das Amt der Fränkischen Weinkönigin konnten sich Frauen aus fränkischen Weindörfern, aus Winzerfamilien, aktuelle und ehemalige Weinprinzessinnen oder junge Frauen mit abgeschlossener fachbezogener Berufsausbildung (z.B. Winzerin, Weintechnologin etc.). Sie müssen mindestens 18 Jahre alt und unverheiratet sein sowie einen gültigen Führerschein haben. Darüber hinaus sollten die Bewerberinnen über entsprechendes Fachwissen zu Weinbau, Kellerwirtschaft und Vermarktung verfügen, heißt es auf der Webseite des Frankenweins. Die vorherige Fränkische Weinkönigin Eva Brockmann aus Haibach wurde im September 2023 dann sogar zur Deutschen Weinkönigin gewählt. Damit hat sie sozusagen ins bundesweite Amt gewechselt und der Frankenwein wurde seitdem von zwei Weinprinzessinnen vertreten.

Rund 400 Termine in der Amtszeit

Laut dem Haus des Frankenweins erwartet die kommende Weinkönigin eine erlebnisreiche Amtszeit: Sie wird in Franken und darüber hinaus den Frankenwein vertreten. Rund 400 Termine absolviert die Fränkische Weinkönigin während ihrer Amtszeit und trifft dabei Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Medien. Dazu zählen Gespräche mit Weinfreunden, Weinmessen, Weinproben im Verbrauchergebiet, die Teilnahme an hochrangigen gesellschaftlichen Veranstaltungen sowie Auslandsreisen als Botschafterin des Frankenweins. Die Fränkische Weinkönigin wird seit 1950 gekürt.