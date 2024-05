Youtube- und TikTok-Star mit 70: Die "Garten-Moni"

Auf der Couch herumlümmeln, das ist nichts für Monika Preuß aus Nürnberg. Die 70-Jährige ist ein gefeierter Tiktok- und Youtube-Star. Hunderttausende begeistert sie als "Garten-Moni" mit ihren Tipps zu den Themen Haushalt, Do-it-yourself, Balkon und Garten.

Einstieg mit Garten-Blog

Weit über 1.000 Videos von Monika Preuß – besser bekannt als die "Garten-Moni" – sind schon auf Youtube und bei TikTok online. Jetzt kommt ein neues dazu, denn die Pflanzsaison auf dem Balkon hat begonnen. Das Set in ihrem Garten in Nürnberger Westen ist bereit: Balkonkästen, Erde, Dünger, kleine Salatpflanzen, Radieschensamen und eine noch junge Chilipflanze sind aufgebaut. Die "Spickzettel" liegen bereit und auf das "Ab!" der mit dem Handy filmenden Tochter Kerstin legt Monika Preuß los.

"Hallo und herzlich willkommen bei der Garten-Moni!"

Selbstversorgung, Pflanz- und Haushaltstipps, Schädlingsbekämpfung aus Urgroßmutters Wissenskiste – das wolle sie an die User weitergeben. Auf die Idee hätten die Nürnbergerin ihre Kinder gebracht, schildert Preuß. Vor zehn Jahren fasste Monika Preuß ihre Tipps in einem Blog zusammen. Der, so erklärt Tochter Kerstin, sei schon ganz gut gelaufen. Als dann zwei Facebook-Gruppen hinzukamen, habe die Familie das Potenzial so richtig erkannt, erzählt die Ingenieurin. Die Anfragen aus dem ganzen Bundesgebiet zum Wissensschatz rund um die Haushalts- und Gartentipps hätten massiv zugenommen. "Dann haben mein Bruder und ich gedacht: 'Ein Video, das wäre gut!' Die Community wollte Moni ja auch persönlich kennenlernen!"

Es brauchte etliche Anläufe, denn Erzählen und gleichzeitig zeigen, worum es geht, fiel der Seniorin zu Beginn nicht leicht, Sohn Roland musste anfangs helfen. "Immer wenn das Licht angegangen ist, habe ich nicht mehr gewusst, was ich sagen soll. Dann hat er mir auf Zettel Stichworte aufgeschrieben und hat's unter die Kamera hingehalten" – Monika Preuß lacht, als sie sich an die Anfänge erinnert. Jetzt sei das schon Routine und ihre User verziehen ihr die Spickzettel, so Preuß.

Wissen der Großeltern weitergeben

Bis heute ist Gärtnern Monika Preuß' Leidenschaft. Schon als Kind habe sie im elterlichen Garten ein kleines Beet bekommen, erinnert sich die Rentnerin. Darum habe sie sich gekümmert, später dann ihren Balkon, einen Schrebergarten und den Garten ihrer Familie angelegt und gepflegt. Die Großeltern und Eltern hätten ihr viel Wissen mitgegeben, erzählt sie. Das gebe sie auch an ihre Kinder weiter.

Mutter-Tochter-Gespann

Heute ist Tochter Kerstin Content-Creator, also Produzentin, Vermarkterin und Pressestelle der "Garten-Moni" in einem. Bevor das Video online geht, sitzt die 42-jährige Diplom-Ingenieurin gut eineinhalb Tage dran. Dreh, Schnitt und ansprechende Schlagzeilen überlegen, Workshops konzipieren, den Onlineverkauf ausrichten – die "Garten-Moni" sei inzwischen ein Fulltimejob. "Mittlerweile sind wir bei über 148.000 Abonnenten", so Kerstin Preuß. Da seien die anderen, die unregelmäßig schauen, noch gar nicht mitgerechnet.

Gärtnern bei jedem Wetter

Drinnen entsteht das neue Balkon-Video, draußen ackert die "Garten-Moni" wieder im Garten. Die Rhabarberernte steht an, aus den Stangen wird ein Kuchen gebacken. Das Grün verwendet Monika Preuß, um daraus ein Pflanzenschutzmittel anzusetzen. Damit ließen sich etwa Läuse auf anderen Pflanzen vertreiben, so die Garten-Expertin. Langeweile hält die 70-Jährige nicht aus, sie träumt stattdessen von noch Größerem. "Mir wäre ja am liebsten, ich hätte einen Bauernhof, ein paar Hühner, Schafe und eine Ziege möchte ich so gerne, und einen kleinen Kartoffelacker." Die damit verbundene Arbeit scheue sie nicht, erklärt sie.

Nachhaltige und schlaue Tipps

Das Video rund um Salat-, Radieschen- und Mischkulturen ist schon so gut wie fertig. Darin beschreibt Monika Preuß, warum Petersilie gerne allein ist und deshalb besser in einen eigenen Topf gepflanzt werden möchte. Salat und Radieschen andererseits würden sich gut ergänzen, etwa weil das Grün der Radieschen unter anderem die Erde beschattet und damit Gießwasser spart.

Bevor es ans Einfüllen der Erde in den Balkonkasten geht, holt Monika Preuß die ungebleichten Kaffeefilter aus dem Gartenhäuschen. Sie nehme immer die günstigsten, aber aus ökologischen Gründen eben nur die braunen, ungebleichten Kaffeefilter, und platziere diese direkt über den Ablauflöchern im Balkonkasten. Das habe gleich mehrere Effekte, so Monika Preuß. Einerseits werde die Erde beim Gießen nicht ausgewaschen und tropfe deshalb auch nicht auf den Nachbarbalkon, andererseits bekämen die Wurzeln der Pflanzen Halt und der Kaffeefilter kompostiere nach und nach ganz nebenbei – ein Mehrfach-Win-Tipp. Und weil auch ihr nicht immer alles gelinge, macht die "Garten-Moni" Mut, auch mal was zu wagen:

"Manches wird vielleicht mal nichts, aber dafür wird's dann nächstes Jahr was!" "Garten Moni" Monika Preuß