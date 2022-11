Dichter Rauch aus ICE: 300 Fahrgäste evakuiert

Weil die Bremsen angefangen hatten zu qualmen, musste ein ICE am Nürnberger Hauptbahnhof am Sonntagabend evakuiert werden. Zahlreiche Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdiensten waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

300 Reisende mussten Zug verlassen

Wie die Bundespolizei mitteilte, war an den Bremsen eines Waggons dichter Rauch aufgestiegen. Daraufhin holten Zugpersonal und Sicherheitsdienst etwa 300 Reisende aus dem Zug. Feuer sei allerdings nicht ausgebrochen, hieß es weiter. Die Reisenden seien nicht in Gefahr gewesen – der Rauch drang nicht in die Waggons ein.

Nürnberger Hauptbahnhof knapp eine Stunde gesperrt

Als Ursache wurde zunächst eine überhitzte Bremse vermutet. Ein Techniker stellte später einen "noch nicht näher bekannten technischen Defekt im Antriebssystem" fest, so die Bundespolizei. Der Nürnberger Hauptbahnhof wurden nach Angaben der Deutschen Bahn für 45 Minuten gesperrt. "In der Folge kam es zu Verspätungen und Teilausfällen im Bahnverkehr", teilte eine Bahnsprecherin mit.