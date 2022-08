Klimaaktivisten legen Verkehr am Hauptbahnhof in Nürnberg lahm

In Nürnberg haben rund 30 Klimaaktivisten den Bahnhofsvorplatz besetzt und den Verkehr teilweise komplett zum Stillstand gebracht. Ein anwesender BR-Reporter berichtet davon, dass die Aktivistinnen und Aktivisten sich teilweise auf den Straßen festgeklebt hätten. Sie wollen durch diese Aktion auf den Klimawandel aufmerksam machen. Nach eineinhalb Stunden begann die Polizei, die nicht ordnungsgemäß angemeldete Versammlung aufzulösen.

Aktivisten fordern ökologischen Umbau

In einer verteilten Pressemitteilung heißt es "Für das Recht auf Leben blockieren wir heute in Nürnberg den Altstadtring." Sie fordern einen "ökologischen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft", wozu ihnen zufolge auch die Verkehrswende gehöre. Beteiligt sind laut BR-Reporter unter anderem die Organisationen Extinction Rebellion und Last Generation. Auch der Nürnberger Jesuitenpfarrer Jörg Alt nahm an der Aktion teil.

Verkehrsbehinderungen – Nürnberger Polizei leitet Verkehr um

Nach Angaben der Polizei kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Laufertorgraben ist in Fahrtrichtung Hauptbahnhof ab Prinzregentenufer komplett gesperrt. Der Verkehr am Frauentorgraben wird durch die Celtisunterführung abgeleitet.

Vor dem Hauptbahnhof ist die Fahrbahn von den Aktivisten in beiden Fahrtrichtungen blockiert worden. Falls sich Aktivisten tatsächlich festgeklebt haben sollten, prüft die Polizei den Tatbestand der Nötigung. Eine Bestätigung durch die Beamten vor Ort steht dazu noch aus.