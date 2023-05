Der vermeintliche Wolf im Ries entpuppt sich als Hund

Nach dem Riss von 27 Schafen im Ehinger Ortsteil Belzheim ist nun klar: Es war kein Wolf. Stattdessen hat das Landesamt für Umwelt (LfU) in einer Analyse die DNA eines Hundes nachgewiesen. Insgesamt hatte es im April innerhalb von zwei Wochen auf derselben Weide eines Viehhändlers drei Mal Angriffe auf Schafe gegeben. Beim zweiten und dritten Angriff konnten DNA-Proben an den Kadavern genommen werden. Diese Ergebnisse liegen nun vor. So ließ beim zweiten Riss, bei dem zwei Schafe starben, die Probe laut LfU keine Bewertung zu. Aber beim dritten Riss, mit 15 toten Schafen, wurde Hunde-DNA nachgewiesen.

Die Behörden hatten einen Verdacht

Schon beim ersten Angriff, bei dem zehn Schafe getötet wurden, ging das Landesamt für Umwelt bereits vergangene Woche von einem Hund als Verursacher aus. Bei diesem Riss konnte keine genetische Probe genommen werden, aber die Spuren an den Kadavern ordneten die Experten des LfU einem Hund zu. Wäre ein Wolf nachgewiesen worden, hätte der gemäß der neuen Wolfsverordnung in Bayern abgeschossen werden können.

Wilderei beim Hund gilt als Ordnungswidrigkeit

Reißt ein Hund Nutztiere, dann ist die betroffene Gemeinde zuständig. Falls der Besitzer des Hundes ermittelt wird, kann das Ordnungsamt Einzelanordnungen an den Hundehalter aussprechen, zum Beispiel eine Leinen- oder Maulkorbpflicht. Auch strengere Maßnahmen wie das Wegnehmen des Hundes oder gar dessen Tötung seien möglich, wenn mildere Mittel keinen Erfolg für die Gefahrenabwehr versprechen. Das teilt das Landratsamt Donau-Ries mit. Der zuständige Bürgermeister von Ehingen, Thomas Meyer, wollte sich auf BR24-Anfrage zunächst nicht äußern. Ihm lägen die Untersuchungen des LfU noch nicht vor. Erst dann berate man über das weitere Vorgehen.