Wölfe und Bären in Bayern – wie kann das funktionieren?

Der Landkreis Donaus-Ries meldet in nur 14 Tagen 27 gerissene Schafe. Für einige davon soll ein Hund verantwortlich sein, für andere gelten Wölfe zumindest als Hauptverdächtige. Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Das gleiche gilt für zwei gerissene Kälber in der Oberpfalz und in Oberbayern.

Zugleich beginnt jetzt die Weidesaison: An diesem Wochenende ist Almauftrieb am Königsee. Die Tierhalter in Bayern sind verunsichert, daran ändert auch die neue bayerische Wolfsverordnung nichts, mit der der Abschuss gefährlicher Wölfe leichter sein soll. Wir haben uns umgehört bei Landwirten und Schäfern in bayerischen Wolfsregionen.

Je näher die Wölfe in Bayern, desto mehr Unruhe

Seit im Landkreis Berchtesgaden und im Landkreis Traunstein Wölfe und auch mindestens ein Bär nachgewiesen worden sind, herrscht dort bei Almbauern Sorge: Wie soll es im Sommer weitergehen? Jungbauer Klaus Noichl aus dem oberbayerischen Grassau sagt, dass er sein Jungvieh "nur mit Bauchweh" auf die Almwiesen treibt. Denn Wölfe und Bären sind scheue, aber sehr mobile Tiere - und Bayern ist von Regionen umgeben, in denen es mehr Wölfe und Bären gibt.

Ein einzelner Wolf, "kann bis zu 70 Kilometer in einer einzigen Nacht zurücklegen," erklärt der Biologe Stefan Kattari. Während das BR-Gespräch laufe, könne draußen schon wieder ein Wolf sein, erinnert er. Kattari ist Bürgermeister der Gemeinde Grassau im Chiemgau. Immer wieder gab es hier Risse. Dann dauert es Tage oder gar Wochen, bis nach Gen-Analysen feststeht, ob und wenn ja, welcher Wolf das Reh, Schaf oder Kalb gerissen hat - oder ob es wieder ein wildernder Hund war.

Gelassener Umgang und Zäune in der Oberpfalz

Auf den Truppenübungsplätzen in Grafenwöhr und Hohenfels in der Oberpfalz haben sich die Wölfe fest niedergelassen. Knapp 50 Kilometer entfernt hat Landwirtin Josefine Kick seit vielen Jahren rund zehn Mutterkühe auf der Weide. Die Tiere sind von Mitte Mai bis Oktober draußen auf der Wiese und bekommen dort auch ihre Kälber.

Noch war kein Wolf in der Nähe ihrer Tiere. Aber wenn doch? Eine Kuh könnte einen einzelnen Wolf vielleicht abwehren, aber kaum mehrere, befürchtet Josefine Kick. Ihre größte Sorge sind aber die Kälbchen: "Wenn da der der Wolf käme, dann hätte natürlich so ein Kalb keine Chance."

Den Wolf mit Elektrozaun abschrecken

Die Bäuerin hat reagiert. Wenn sie ihre Tiere in den nächsten Tagen austreibt, soll der Wolf keine Chance haben: Denn Josefine Kick hat mit finanzieller Unterstützung des Freistaats ihre alten Zäune ersetzt durch einen neuen Elektro-Schutzzaun. Der erste Draht ist nur 20 Zentimeter vom Boden entfernt, damit der Wolf nicht darunter durchschlüpfen kann. Darüber vier weitere stromführende Drähte.

Aber es ist nicht damit getan, dass die zwei Kilometer neuer Zaun stehen - der Schutz bedeutet auch mehr Arbeit: "Es darf ja das Gras nicht an den Draht wachsen, sonst verlieren wir Strom. So muss darunter immer wieder sauber gemäht werden." Josefine Kick wird in diesem Sommer also häufig zur Sense oder einem kleinen Mäher greifen müssen.