Der rappende Altenpfleger aus Bad Neualbenreuth

Rap über Pflege – ohne Filter

Typisch für seine musikalische Stilrichtung nimmt Manuel dabei kein Blatt vor den Mund: „Hab mein Leben lang geschuftet, nie gelogen und das - ist der Dank: Ich werd‘ am Morgen wach, die Hosen sind nass. Pfleger streiten, wer mich waschen muss, fassen meinen Körper an, würd‘ mich gerne wehr’n, doch dazu fehlen mir die Wörter, Mann!", rappt er etwa in "Honig im Kopf", einem Song über Demenz. In "Zimmer 20" heißt es in einer Textzeile: "Das ganze Geld, das ich jahrelang gespart hab‘ - kassiert das Heim und unser Staat ab. Das ganze Erbe für die Zukunft meiner Kinder - geht an das Heim für meine Pflege und ein Zimmer."

Einnahmen gehen in die Demenzforschung

Veröffentlicht werden die Songs über soziale Netzwerke, wo sie einen Nerv zu treffen scheinen: Auf Instagram und TikTok sind sie zehntausend-, teilweise sogar hunderttausendfach geklickt. In den Kommentaren findet sich vor allem viel Zuspruch von anderen Pflegekräften, die Manuels schonungslose Schilderung der Realität in diesem Beruf schätzen. Geld bringen ihm die hohen Abrufzahlen dabei nicht wirklich, sagt er – darauf ziele die Sache aber auch gar nicht ab: "Bei ‚Honig im Kopf‘ gehen die Einnahmen zum Beispiel komplett in die Demenzforschung. Ich hab gar nicht vor, damit reich zu werden." Höchstens reich an Aufmerksamkeit für ein wichtiges Thema – denn die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass auch einigen von uns eines Tages nur noch "Zimmer 20" bleibt.