Phänomen Shirin David auf Tour: Erst YouTuberin, jetzt Rapstar

"Weiter, weiter, weiter!", ruft eine Männerstimme aus dem Off, während Shirin David auf einem Jetski in einem etwa 5 x 10 Meter kleinen Swimmingpool ihre Runden dreht. Der Clip ist ganz oben auf Davids Instagram-Profil zu sehen, er entstand im Mai 2020 während der Dreharbeiten zum Musikvideo der Single "Hoes Up G’s Down" und wurde seitdem fast sechs Millionen Mal angeschaut.

Weiter, immer weiter ging es für die Hamburgerin in den letzten paar Jahren: weiter nach oben in den Charts, weiter nach oben mit den Klick- und Follower-Zahlen, und auch weiter mit den Kontroversen. Am 18. November tritt Shirin David in der Olympiahalle in München auf, das einzige Bayern-Konzert ihrer ersten eigenen Tour mit dem so simplen wie akkuraten Namen "Shirin David Livetour 2023". Auf dieser Tour kann David ihren Status als Rap- beziehungsweise Popstar endgültig zementieren.

Zwischen YouTube-Fame und DSDN

Ein YouTube-Star war die 1995 geborene Shirin David schon, als sie 2015 ihre erste Single veröffentlichte. Auf ihrem Kanal sprach David (bürgerlich Barbara Schirin Davidavičius) über Make-Up, Mode und Dating. Ihre Videos von damals haben Titel wie "Dinge, die man zu Jungs nicht sagen sollte" und "Deutsche vs. ausländische Eltern" – Davids Mutter kommt aus Litauen, ihr Vater aus dem Iran.

David wurde Jurorin bei "Deutschland sucht den Superstar" und erklomm mit ihrer zweiten Single "Gib ihm" erstmals die Spitze der Charts. Der Song war makellos produziert, eingängig, technisch sauber gerappt. Aber trotzdem kam sofort Kritik aus der Rapszene: zu offensichtlich seien Sound und Image von US-Superstar Nicki Minaj abgeschaut, zu "freizügig" ihre Outfits, zu durchschaubar der Versuch, nach ihrem Erfolg als Influencer jetzt auch noch auf den Deutschrap-Zug aufzuspringen.

Schönheits-OPs – na und?

Shirin David ließ sich davon nicht beeindrucken, im Gegenteil: Die Kritik an ihr und ihrem Auftreten hat sie von Anfang an in ihren Songs thematisiert, und gerne auch mal den Spieß umgedreht. Dass sie ihre Texte nicht selbst schreibt – im Rap eigentlich ein absolutes No-Go – gibt sie offen zu. Sie betont sogar, wie sehr sie ihren "Ghostwriter", den Hamburger Rapper Laas Unltd., schätzt. Und in Anspielung auf ihre seit jeher offen thematisierten Schönheits-OPs rappte sie in dem Song "Conan x Xenia":

"Brazilian Butt Lift, Baby, don't touch it / Guck' eure Videos und frag' mich / Wer von uns beiden ist Plastik?"