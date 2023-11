"dicht & ergreifend" lehnen Kulturpreis Bayern ab

Eigentlich hätte die Dingolfinger Hip Hop-Combo "dicht & ergreifend" in diesem Jahr den Kulturpreis Bayern bekommen sollen. Allerdings lehnten die drei Musiker den Preis ab. Bei der Preisverleihung verwiesen sie auf ein Youtube-Video. Zu Beginn des Videos ist eine schriftliche Botschaft zu sehen. Darin heißt es: "Am 16. November 2023 wollte uns der Energiekonzern Bayernwerk AG und die bayerische Staatsregierung den sogenannten 'Bayerischen Kulturpreis' verleihen."

Und weiter: "Wir wollten diese Marketing-Live-Gala dazu nutzen, möglichst viel Geld für ein einheimisches, unabhängiges Hilfsprojekt in Burkina Faso zu generieren und über Wanno e.V. direkt an diese Initiative zu spenden." Aber dies sei ihnen nicht ermöglicht worden. Daher sei den Musikern nichts anderes übriggeblieben, als den Preis abzulehnen.

Kritik an der Bayernwerk AG und der Staatsregierung

Nach der Einblendung zu Beginn des Videos sieht man die drei Musiker auf einer Bühne stehen. Alle tragen bunte kurze Hosen und Sonnenbrillen. Sie wollten nun zeigen, was sie bei der Preisverleihung getan hätten und halten die Rede, die sie bei der Preisverleihung gerne gehalten hätten, wie sie schreiben. Michael Huber alias George Urkwell sagt in dem Video polemisch: "Wir haben eine kurze Rede vorbereitet, warum? Um danke zu sagen. Man kann auf das Bundesland Bayern stolz sein in diesen apokalyptischen Zeiten, eine solch wohltätige Veranstaltung auf die Beine zu stellen."

Je größer die Krisen, so Huber weiter, "desto märchenhafter die Gewinne. Egal, ob in der Rüstungs-, Pharma- oder in der Energieindustrie". Man bedanke sich ganz herzlich bei der Bayernwerk AG, deren Mutterkonzern EON "ihren Gewinn im letzten Geschäftsjahr auf magere 8,1 Milliarden Euro steigern konnte". Und dadurch in der Lage sei, "uns hilfsbedürftige Künstler mit der horrenden Summe von 5.000 Euro für herausragende Dienste im Kulturbereich unter die Arme zu greifen".

Weiterhin dankte die Band auch der Bayerischen Staatsregierung, "die das ganze eingefädelt habe. Ohne auch nur einen Cent aus den staatlichen Kulturtöpfen für die heute anwesenden Preisträgerinnen und Preisträger auszugeben."

Die Bayernwerk A.G. und das Bayerische Ministerium für Wissenschaft und Kunst sind für eine Stellungnahme angefragt.

Neben dicht & ergreifend war auch die Autorin Rita Falk mit dem Preis ausgezeichnet worden

Die Preisträger für den Kulturpreis Bayern waren schon Anfang des Monats bekannt gegeben worden. Neben dicht & ergreifend war auch die Autorin Rita Falk ausgezeichnet worden, der Karikaturist Dieter Hanitzsch bekam den Sonderpreis. Zur Begründung für ihre Entscheidung hatte die Jury erklärt: "dicht & ergreifend" hätten "im Gewand brachialer Beats gepaart mit politsatirischen Lyrics im niederbayerischen Dialekt" ein neuartiges Musik-Genre auf den Weg gebracht.

Der Kulturpreis Bayern wird seit 2005 für herausragende Leistungen in Kunst und Wissenschaft verliehen. Ausgezeichnet werden Künstler in Bayern für ihr bedeutendes künstlerisches Wirken sowie Absolventen und Doktoranden der bayerischen Universitäten, Hochschulen für angewandte Wissenschaften und staatlichen Kunsthochschulen.

Im Video: "dicht und ergreifend" beim Heimatsound 2023