Das wahrscheinlich älteste Faschingsprinzenpaar Frankens

Ilse Wißmüller lacht verlegen wie ein junges Mädchen. "Dass ich noch einmal Faschingsprinzessin werde, hätte ich nie gedacht," meint die 60-Jährige. Am Faschingsdienstag wird sie sich in ihrem Heimatort Markt Erlbach im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim zum zweiten Mal in ihrem Leben den traditionellen Umhang des Faschingskomitees umwerfen und das dazugehörige Diadem in ihr Haar stecken. An ihrer Seite: ihr Bruder, Jürgen I.. "Er ist ein Jahr älter als ich", schmunzelt Ilse Wißmüller. "Gemeinsam sind wir mit 121 Jahren das wahrscheinlich älteste Faschingspaar in Franken." Es ist eine Notlösung, die beide mit Humor nehmen.

Der trinkfeste Schmied wurde Faschingsprinz

Genau 42 Jahre ist es her, da war Ilse Wißmüller schon einmal Faschingsprinzessin. Ihr Vater, der damalige Wirt des Gasthauses "Zum Roß", hatte die Idee offenbar im Kreis einer feuchtfröhlichen Runde gehabt. "Ich fand das zunächst gar nicht toll", blickt Ilse Wissmüller zurück. "Damals lag der Fasching in Markt Erlbach am Boden und sollte wiederbelebt werden – mit meiner Hilfe." Ihrem Vater hat sie bald verziehen, denn als Ilse I. hatte sie dann doch viel mehr Spaß als gedacht. "Ich habe mir als Faschingsprinzen den Schmied aus unserem Ort ausgesucht, der war trinkfest und lustig", erzählt sie. "Wir haben die Aufgabe ernsthaft angepackt und Vieles auf die Beine gestellt, eine Garde zusammengezimmert und einen Schlager komponiert." Der Fasching in Markt Erlbach – die "Erber Fosernacht" – hat damals einen richtigen "Schubs" bekommen und wurde seitdem wieder – außer zu Coronazeiten – jedes Jahr mit Garde, Umzug, Festrede und Musik gefeiert.

Prinzenpaar mit Mission: Den Fasching retten

Warum sie jetzt mit 60 Jahren wieder Faschingsprinzessin wird, hat einen ernsten Hintergrund: Wie vor 42 Jahren schon, wollte auch im Jahr 2022 niemand diesen Posten übernehmen. "Dann ist das Faschingskomitee auf die Idee gekommen, die früheren Prinzessinnen und Prinzen zu fragen", erklärt Ilse Wissmüller. Da auch ihr Bruder in jungen Jahren schon einmal Faschingsprinz gewesen war, wurde Jürgen Lamprecht das Amt erneut angetragen. Er fragte seine Schwester, ob sie seine Prinzessin sein wolle. "Da musste ich erst 60 Jahre alt werden, bevor mir einer diese Frage stellt", lacht Ilse Wißmüller, die das Ganze zunächst für einen Scherz hielt. Nach einem eindringlichen Gespräch mit ihrem Bruder habe sie ein bisschen verschämt zugesagt, aber: "Bisher hat noch keiner offen gesagt, dass wir zu alt sind." Ilse I. und Jürgen I. wissen auch genau, warum sie mit Ü60 noch einmal in die Rolle des Prinzenpaares schlüpfen: "Fasching hat bei uns eine fast 600-jährige Tradition. Wir Oldies helfen aus, damit es weitergeht."