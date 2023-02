Faschingsschminke: Tipps zu Verträglichkeit und Haltbarkeit

Kann man Faschingsschminke aus dem Vorjahr noch verwenden?

Kommt darauf an: Denn auch die Haltbarkeit von Faschingsschminke ist begrenzt. In der Regel sollte auf der Packung angegeben sein, wie lange sie nach dem Öffnen haltbar ist. Im Zweifel sollte man sich aber auf seine Sinne verlassen: Riecht die Schminke ranzig? Ist sie bröselig? Hat sich Flüssigkeit gebildet? Dann sollte man sie wegwerfen - Haltbarkeitsdatum hin oder her.

Schminke sollte im Übrigen trocken, dunkel und gut verschlossen aufbewahrt werden, damit sie überhaupt eine Chance hat, die Saison zu überstehen.

Worauf sollte man beim Kauf von Schminke achten?

Die Verbraucherzentrale NRW empfiehlt, bei Faschingsschminke auf zertifizierte Naturkosmetik zurückzugreifen. Diese ist frei von Mineralölen, Silikonen, Polyethylenglykolen (PEG), Azofarbstoffen und anderen synthetischen Inhaltsstoffen, die die Haut reizen können und zudem noch die Umwelt belasten.

Welche Arten von Schminke gibt es?

Es gibt zwei verschiedene Arten von Schminke: auf Wasser- oder auf Fettbasis. Wer zu Pickeln neigt oder eine empfindliche Haut hat, sollte lieber Schminke auf Wasserbasis verwenden, denn die verstopft die Poren nicht. Auch für Kinder ist das die bessere Wahl, denn sie lässt sich ganz einfach mit Wasser abwaschen. Außerdem ist Schminke auf Wasserbasis deutlich hautverträglicher.

Vorteil der fetthaltigen Schminke hingegen ist, dass sie besser hält: Wenn Sie eine rauschende Nacht vor sich haben, sorgt sie für ein perfektes Make-Up den ganzen Abend über.

Weitere Tipps rund um die Faschingsschminke