Tanzen statt Fußball: Showtanz ist auch Männersache

"Wir holen uns das zurück, was wir die letzten zwei Jahre verpasst haben", sagt Showtänzer Jonas Schwertberger strahlend. Gemeinsam auf der Bühne tanzen, alles geben, den Applaus genießen: Das hat den 24 Tänzerinnen und Tänzern vom Showtanz der Donaualtheimer Faschingsgesellschaft "Hallo Wach" gefehlt. Trainiert haben sie die ganze Zeit über und zeigen jetzt mit ihrem Showtanz zum Thema "Baywatch", was sie können. Mit viel Action und Komik sorgt die Gruppe für Stimmung.

Fürs Training kommen die Tänzer auch aus Augsburg

Erstmals mit dabei ist Robin. Er ist endlich sechzehn Jahre alt - das bedeutet, er darf bei den Großen mittanzen. "Ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich war schon mit drei dabei, bei den Hofnarren. Meine Mutter hat mich immer mitgenommen. Der Große Showtanz, das war immer mein Traum." Und Marco fügt an: "Da wächst man in die 'Hallo Wach'-Familie rein. Das ist es. Deshalb will auch keiner aufhören." Die älteren in der Gruppe wohnen inzwischen teilweise in Augsburg oder noch weiter weg. Trotzdem kommen sie fast das ganze Jahr über mindestens einmal in der Woche zum Training. Ans Aufhören denken sie deshalb noch lange nicht.

Extra Tanz-Gruppe nur für Jungen

Wie so viele der insgesamt 14 männlichen Tänzer im Großen Showtanz hat auch Robin bei den Showboys getanzt, eine Gruppe nur für Jungs im Alter von 9 bis 15. Das ist eine Besonderheit – meist tanzen mehr Mädchen mit, etwa in der Prinzengarde. "Wir ziehen uns da quasi unseren Nachwuchs heran", sagt Präsidentin Marina Bihr, die den Großen Showtanz trainiert. Die Techniken für die Hebefiguren, verschiedene Schritte, das lernen die Jungs schon bei den Showboys. Das Größte für sie ist, wenn sie beim Auftritt der "Großen" dabei sein können.

Viele tanzende Männer sind selten

Aktuell sind 14 Jungs bei den Showboys dabei. "Ich find's richtig toll und Fußball find ich nicht mal sooo cool", sagt der zehn Jahre alte Leon. Sein Freund Maxi fügt an: "Ich finds auch toll, gemeinsam was zu machen." Dass so viele Jungen und später Männer in einer Faschingsgesellschaft als aktive Tänzer dabei sind, ist eine Besonderheit. Viel Nachwuchs gibt es aber auch bei den anderen Gruppen, der Prinzengarde oder den Hofnarren. "Wir brauchen eigentlich kaum Werbung machen", sagt Präsidentin Bihr. "Die kommen alle von unten nach, so dass unsere Gruppen eigentlich alle voll sind."