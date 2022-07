> Dachstuhl in Flammen: Polizei räumt Haus, hoher Sachschaden

Mitten in der Nacht zum Sonntag brannte in Schweinfurt der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses. Die Polizei konnte alle Bewohner in Sicherheit bringen. Der entstandene Sachschaden dürfte im mittleren sechsstelligen Bereich liegen.