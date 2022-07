Zweiter Scheunen-Brand in zwei Tagen – Hoher Sachschaden

Bei einem Scheunenbrand im Wernecker Ortsteil Schnackenwerth im Landkreis Schweinfurt ist am späten Freitagabend beträchtlicher Sachschaden entstanden. Die Polizei kann derzeit nicht ausschließen, dass das Feuer durch Brandstiftung ausgelöst wurde.

Mehrere hunderttausend Euro Schaden

Am späten Freitagabend war der Rettungsleitstelle ein Brand in Schnackenwerth gemeldet worden. Als die Polizei gegen 23.30 Uhr am Einsatzort eintraf, brannte die Scheune lichterloh. Aufgrund der starken Rauchentwicklung hat die Polizei die Bewohner der Nachbarhäuser über Lautsprecherdurchsagen vorsorglich aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Feuerwehren waren mit zahlreichen Einsatzkräften angerückt. Sie konnten jedoch nicht mehr verhindern, dass die Scheune nahezu komplett niederbrannte. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen waren im Inneren hochwertige Textilien sowie weitere Gegenstände und Geräte gelagert, die vollständig zerstört wurden. Die Gesamtschadenshöhe könnte sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf mehrere hunderttausend Euro belaufen.

Zweiter Brand in zwei Tagen: Brandstiftung?

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen und kann derzeit eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausschließen. Zudem prüfen die Beamten einen möglichen Zusammenhang mit einem Brandfall am Vortag: Bereits am Donnerstagabend war gegen 22.20 Uhr im Bereich einer Scheune in einer Parallelstraße ein Feuer ausgebrochen und Sachschaden in Höhe von einigen tausend Euro entstanden. Die beiden Scheunen liegen nur wenige Gehminuten auseinander.

Die Kripo Schweinfurt hofft nun auf Hinweise: Wer hat in der Nacht zum Samstag im Buschgartenweg oder in der Nacht auf Freitag in der Werntalstraße etwas Verdächtiges beobachtet? Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 09721/202-1731 bei der Kriminalpolizei Schweinfurt melden.